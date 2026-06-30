遊日注意｜日本東北接連地震 福岡推測可引發8.1級強震致3300人死

日本近期地殼活動繁仍，繼周四（25日）青森縣和周日（28日）岩手縣分別發生發生黎克特制7.2級和6.1級強震後，港人熱門旅遊勝地九州福岡縣亦拉響警號。日本富士新聞網周一（29日）報道，福岡縣公布了最新一份地震災害預測報告，首度模擬若境內的兩大魔王級斷層——「警固斷層」與「小呂島近海斷層」同時發生移位，恐將觸發高達8.1級的大地震，造成高達3,300人死亡。

20年前「福岡西部近海地震」曾釀千人傷亡

2005年3月20日，福岡縣曾爆發震驚全國的「西部近海地震」。根據去年該災難20周年的回顧報道，當年那場高達7級的強震，最終不幸釀成1死、1,087人受傷，更有近9,000棟房屋遭到無情損毀。從當年的網上歷史片段可見，強震發生時，福岡市中心最繁華的商業區天神區出現極為猛烈的搖晃，多座大廈的玻璃窗被當場震碎，無數尖銳的玻璃碎片如雨點般跌落鬧市街上，場面觸目驚心。

2026年6月25日星期四，日本北部青森縣八戶市發生地震，一棟建築物的牆壁部分受損。美聯社

專家警告未來隨時可能觸發高達7.5至8級的大地震與巨浪海嘯。圖為去年12月青森縣地震。

日本青森縣八戶市有小山坡崩塌。法新社

6月25日，在日本北部盛岡市的JR盛岡站，東日本鐵路公司的一名車站工作人員正在通報因地震而暫停的列車服務情況。美聯社

當年的地震震央位於「警固斷層帶」的西北段。然而，福岡縣最新發布的這份災害報告，其恐怖程度遠超當年。報告首度科學模擬了過去20年來從未活動過的「警固斷層帶」東南段（即陸地側），與「小呂島近海斷層帶」一旦不幸同時發生移位時，所可能交織引發的極端災害規模。

最壞情況45000棟房屋毀爛

根據科學推算，一旦這兩條巨大斷層帶同時移位，不僅會引發高達8.1級的超級強震，福岡縣內更將迎來最大震度7的末日式劇烈搖晃。受災影響範圍極廣，當中包括港人極為熟悉的旅遊與居住重鎮：福岡市、久留米市、筑紫野市，以及擁有著名天滿宮的太宰府市，均會無一倖免地陷入全面危機。

報告警告，在最惡劣的情況下，強震恐會導致多達4.5萬棟建築物當場全毀或被隨之而來的火海完全燒毀。在人命傷亡方面，當局推測約有2,400人會直接死於地震建築物倒塌，若再算上災後因避難期間環境惡劣、傳染病或健康惡化等間接原因的「災害相關死亡案例」，總死亡人數預計將飆升至高達3,300人。

報告明確預計強震還將引發海嘯，雖然目前有關海嘯的實際高度和具體淹沒範圍仍在加緊調查中，但潛在破壞力不容忽視。岡縣官方已表明不敢掉以輕心，目前正計劃火速與旗下各市町村緊密合作，全面重新檢視並考慮儲備應急物資的數量，並加緊準備各區的避難中心，以防患於未然。

周日強震發生於當地時間周日清晨5時21分。根據日本氣象廳發佈的資訊，震央位於岩手縣近海（即1994年曾爆發7.6級致命地震的「三陸遙沖」海域），震源深度約40公里。青森縣八戶市及岩手縣普代村均錄得最大震度「5弱」，連遠至北海道等北部地區亦觀測到明顯搖晃。

除了東北地區，熱門旅遊勝地山梨縣日前亦爆發了最大震度達「6弱」的強震，導致首都圈劇烈搖晃。根據地方官方最新統計，山梨縣、靜岡縣、埼玉縣和神奈川縣的受傷人數已進一步攀升至21人。

專家警告：須提防7.5至8級大地震與海嘯

京都大學防災研究所西村卓也教授等專家指出，今次強震與四日前（25日）造成12人受傷、390多座建築物受損的7.2級地震有密不可分的因果關係。由於前次的修復工作尚未完成，接連的強震已令當地地基與建築物結構變得極度脆弱。

專家警告，該海域已變成目前最危險的區域，未來隨時可能觸發高達7.5至8級的大地震與巨浪海嘯。首相高市早苗隨即在社交平台發文，呼籲民眾保持最高級別的警覺。官方亦正密切監控附近的東通核電站、女川核電站及六所村核燃料後處理廠，目前暫未發現異常。