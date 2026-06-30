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遊日注意｜日本東北接連地震 專家：恐觸發7.5至8級大地震

即時國際
更新時間：02:53 2026-06-30 HKT
發佈時間：02:53 2026-06-30 HKT

日本東北地區繼上周四（25日）青森縣發生黎克特制7.2級強震後，周日（28日）清晨岩手縣外海再度爆發6.1級地震。有地質專家發出警告，周邊地區近期強震頻發，必須嚴加警惕未來引發高達7.5級至8級的大地震及海嘯風險。

四天內連環爆發兩次強震 

周日強震發生於當地時間周日清晨5時21分。根據日本氣象廳發佈的資訊，震央位於岩手縣近海（即1994年曾爆發7.6級致命地震的「三陸遙沖」海域），震源深度約40公里。青森縣八戶市及岩手縣普代村均錄得最大震度「5弱」，連遠至北海道等北部地區亦觀測到明顯搖晃。

地震發生時，八戶市有部分建築物外牆當場崩塌倒塌，有當地居民驚恐表示，劇烈震動足足持續了近20秒，四周有人瘋狂大喊趕緊關掉火源。京都大學防災研究所西村卓也教授等專家指出，今次強震與四日前（25日）造成12人受傷、390多座建築物受損的7.2級地震有密不可分的因果關係。由於前次的修復工作尚未完成，接連的強震已令當地地基與建築物結構變得極度脆弱。

專家警告，該海域已變成目前最危險的區域，未來隨時可能觸發高達7.5至8級的大地震與巨浪海嘯。首相高市早苗隨即在社交平台發文，呼籲民眾保持最高級別的警覺。官方亦正密切監控附近的東通核電站、女川核電站及六所村核燃料後處理廠，目前暫未發現異常。

富士山周邊「6弱」強震21人傷 世界文化遺產景點石燈籠震斷墜落

除了東北地區，熱門旅遊勝地山梨縣日前亦爆發了最大震度達「6弱」的強震，導致首都圈劇烈搖晃。根據地方官方最新統計，山梨縣、靜岡縣、埼玉縣和神奈川縣的受傷人數已進一步攀升至21人。

由於今次強震的震央位於敏感的富士五湖地區附近，旋即引發外界對富士山火山爆發的極大憂慮。雖然氣象廳強調目前的各項觀測數據未見異常，暫未發現與火山活動有關，但強震已對當地的世界文化遺產造成破壞。位於山梨縣富士吉田市的著名旅遊打卡景點「北口本宮富士淺間神社」，震後被發現有11座古老的石燈籠頂部嚴重斷裂並墜落地上，場面觸目驚心。

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