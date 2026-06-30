週一，女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）在指控美國總統特朗普多年前性侵的民事訴訟中取得重大勝利。美國最高法院周一作出裁決，拒絕受理特朗普要求推翻陪審團判決的上訴，這意味著下級法院此前認定特朗普須對卡羅爾實施性侵負上民事責任、並須賠償五百萬美元的裁決，已正式成為不可更改的最終定案。

指控百貨公司更衣室施暴 陪審團不足三小時一致裁定罪成

2023年5月9日，當時一個由六名男性與三名女性組成的聯邦陪審團一致裁定，有極其充分與足夠的證據支持原告卡羅爾的主張，證實特朗普曾於1990年代中期，在紐約市一家高級百貨公司的更衣室內，對其施加性虐。

特朗普性侵女作家案上訴失敗 最高法院錘定維持500萬美元賠償。美聯社

女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）在指控美國總統特朗普多年前性侵的民事訴訟中取得重大勝利。路透社

聆訊當天，特朗普採取了不出庭的策略，其法律團隊亦沒有傳喚任何證人出庭作證。陪審團在聽取雙方陳詞後，僅僅經過不到三個小時的迅速討論，便作出了一致裁決，勒令特朗普必須向卡羅爾賠償五百萬美元。

面對這場歷史性的敗訴，特朗普的法律團隊與發言人依然態度強硬。特朗普團隊在聆訊過程中始終矢口否認相關指控，並指整宗案件為一場「由民主黨資助的政治騙局」，因而一路極力要求最高法院撤銷原判。

在最高法院駁回上訴後，特朗普的發言人回應表示：「特朗普總統將持續戰勝自由派利用司法作為政治武器的行為，並繼續專注於讓美國再次偉大的使命。」

法律專家指出，聯邦最高法院通常只會受理涉及重大憲法或法律爭議的案件，今次直接拒絕受理特朗普的上訴，本質上就是向外宣告下級法院的五百萬美元判決無懈可擊，維持完全有效。

另一宗8300萬美元誹謗案仍懸而未決

值得留意的是，特朗普與卡羅爾之間的法律泥潭並未隨着今次判決而徹底完結。兩人的糾紛還衍生出了另一起規模更為龐大的誹謗名譽訴訟。卡羅爾指控，特朗普在性虐待事件曝光後，非但沒有反省，反而持續利用公眾影響力否認事件，並多次公開在媒體上指責和羞辱她。

針對該宗誹謗案，另一個聯邦陪審團已於2024年1月作出嚴厲裁決，判定特朗普必須為其公開的誹謗言論負上民事責任，重判其須額外賠償卡羅爾高達八千三百萬美元。消息指出，今次最高法院正式駁回上訴的範疇，僅僅涉及該筆五百萬美元的性侵民事判決；至於涉款更鉅、高達八千三百萬美元的第二宗誹謗案，最高法院目前尚未決定是否受理其上訴。這意味著特朗普在未來一段時間內，仍將繼續被這場巨額的桃色官司所纏繞。