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馬斯克「百萬美元假抽獎」遭民事告欺詐 法官下令接受律師盤問

即時國際
更新時間：22:05 2026-06-29 HKT
發佈時間：22:05 2026-06-29 HKT

2024年美國大選期間，特朗普盟友、超級富豪馬斯克（Elon Musk）針對搖擺州份搞「百萬美元抽獎」，被控非法收買選票，後來更揭發「幸運兒」根本不是隨機抽出，而是經過精心挑選的「政治代言人」。2名亞利桑那州選民指控涉嫌不實宣傳及誤導，向法院提出詐欺訴訟。美國聯邦法官裁定，馬斯克必須接受宣誓訊問。

相關新聞：美國大選2024｜馬斯克「百萬美元抽獎」被爆非隨機 而是給「政治代言人」

2024年10月，馬斯克在賓州一場市政廳活動中宣布，只要簽署「美國政治行動委員會」（America PAC） 支持美國憲法第一、第二修正案的請願書，就有機會獲得100萬美元。

費城檢方當時立即提告，主張該活動屬於非法抽獎，然而發現得主非完全隨機抽選，因此活動被認定不屬於傳統法律定義的非法彩票。

原告質疑呃個人資料

兩名亞利桑那州女子哈維克（Joy Havick）與麥考佛蒂（Jacqueline McCafferty）如今指控，馬斯克聲稱「隨機」選出中獎者說法不實，涉嫌以欺詐方式蒐集參與者個人資料。

受理此案的美國德州西區聯邦法院法官海托沃（Susan Hightower），認為兩名原告提出的證據，足以支持案件繼續審理，因此下令馬斯克接受原告律師的宣誓訊問（deposition），留下正式證詞作為日後訴訟程序的證據。

PAC主任：不是隨機

America PAC主任克里斯多福．楊（Christopher Young）曾作證稱，他對馬斯克使用「隨機」（randomly）一詞感到驚訝，這並非團隊原先規劃的活動方式。實際上，活動期間19名百萬美元得主，是依據是否適合擔任委員會代言人而挑選。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）法學院政治學教授哈森（Rick Hasen）此前曾表示，美國聯邦法律禁止付錢影響選民登記或投票行為。如果只是付錢請人簽署請願書，馬斯克未必犯法；但如果活動限定登記選民參加，則可能涉及違反選舉法。

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