疑爭奪3月大女兒監護權 土裔德國槍手社福機構擊斃6人

德國北部一間兒童社福機構周一發生涉及監護權糾紛的槍擊案，一名土耳其裔槍手疑為爭奪3個月大女兒監護權開火，擊斃6人，事後遭警方拘捕。案中所有遇害者均為該家福利機構工作人員，5人當場死亡，另1人送院後不治。案中還有數人受傷，部分人傷勢嚴重。

數人受傷 部分嚴重

現場鄰近漢堡的施塔德市，德國媒體引述警方消息說，嫌犯是一名在德國出生的45歲土耳其裔人，案發前與該家福利機構多人會面，討論女兒的監護問題。事發時，女嬰與生母正好就在中心辦公室內，所幸並未受傷。

大批人員到場調查。路透社

鑑證人員到場䈭證。路透社

鑑證人員到場調查。路透社

現場放有鮮花悼念死者。路透社

6死者均為福利工作員

警方當晚通報稱，6名死者均在該機構工作，其中包括4名女性和2名男性。

槍手此前並未因具有明顯暴力傾向而引起警方關注，但曾發出過威脅，而且無牌藏槍，當局已排除案件具有政治或經濟動機。

女嬰與生母幸未受傷

根據警方目前掌握的情況，槍手原定於當天參加一場有關其3個月大的女兒監護權問題的會面。孩子的母親和孩子當時居住在這家福利機構內，2人在事件中均未受傷。

德國媒體援引目擊者的話報道，槍擊發生後，槍手試圖坐一輛汽車逃離現場，遭警方開槍攔截。車內一名65歲婦人連同槍手被捕，2人均未受傷。

德國總理：深感震驚

下薩克森州內政部長貝倫斯表示，這是一宗極其冷血的暴力犯罪，在當地社區留下難以磨滅的創傷。

總理默茨指今次事件令人深感震驚，稱許多試圖幫助和保護他人的人已經失去生命或受傷，他與受害者及其家屬同在。

大規模槍擊案在德國極為罕見，上次類似慘案在2023年發生，當時一名槍手在漢堡一間宗教聚會所開槍射殺6人後自戕；另在2016年，一名德國伊朗雙重國籍、對大規模殺戮帶有病態幻想的18歲青年，也在慕尼黑開火，奪走至少9條人命。