Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

委內瑞拉7.5級地震︱18日大初生嬰受困32小時奇迹獲救 母掩護：他活著我就能活下去

即時國際
更新時間：19:51 2026-06-29 HKT
發佈時間：19:51 2026-06-29 HKT

委內瑞拉中北部上周三（24日）傍晚接連發生7.2及7.5級強震，一名僅18天大的嬰兒在受困32小時後，與母親先後獲救，成為了希望的象徵。英國廣播公司（BBC）專訪這位母親，她說是兒子「救了她」，讓她有動力保持清醒和警覺，「只要他還活著，我就能活下去。我時不時地摸摸他的鼻子，確認他還在呼吸。」

相關新聞：委內瑞拉7.5級地震︱中餐館「打荷」變身英雄 開吊臂車勇救7人︱有片

帕蒂諾（Dayana Patino）在首都加拉加斯一間診所受訪 ，講述布瓦礫中度過的恐怖時刻。她們一家住在重災區拉瓜伊拉位於8樓。地震發生時，她剛好在洗碗，以為「只是輕微震動」，立即衝過去抱起兒子胡安大衛（Juan David），結果樓就塌了。

感覺像飛起 然後掉進坑裏

她說：「我感覺自己像在飛。之後，我感覺自己沉入水和泥土中，然後掉進了一個坑裏，就一直待在那裡。我不知道自己當時是怎麼做到沒有鬆開孩子的。我有撞到家具。」她立刻開始尖叫，但很快就意識到沒有人能聽到。「我告訴自己，我不能浪費力氣——等有需要的時候再呼救，在聽到附近有人聲或腳步聲的時候。」

她說當時已不知道自己是怎麼保持冷靜的，她左腿被混凝土壓住，動彈不得，太陽穴也抵着一塊石頭。直到她摸到身下有一本聖經時，她找到了希望。她說：「我的求生之旅就此開始。」

在廢墟的黑暗中，她看到了一束「像月亮一樣的微弱光點」。在獲救前，她聽到哥哥在喊她的名字。她說：「我告訴自己，這是我唯一的機會。我聲嘶力竭，狂喊『我在這裡！』他說『我找到你了，我保證，不把你救出來我絕不離開』。」

現場救援人員隨即展開了一場精心策劃的救援行動，最終母子二人在周四晚上獲救。帕蒂諾雙腿受傷，兒子幸運地只受了輕傷。

嬰兒父：感覺自己像重生

帕蒂諾的丈夫格爾森剛回到家，停好車，地震就發生了。他設法翻過圍欄逃了出來，親眼目睹公寓大樓的慘狀。他說，妻子和孩子獲救的那一刻簡直是個「奇蹟」。

在廣傳的救援影片中，可以看到格爾森緊閉雙眼，仰望天空，緊緊抱着兒子，激動不已。他說：「感覺難以言喻。我以為他們都死了。當我看到兒子時，我感覺自己像重生了一樣。我簡直不敢相信⋯⋯我感覺生命又回到了我身邊。」

他們一家三口住處和所有財產都沒有了，心愛的狗狗下落不明，他們悲痛欲絕。但格爾森說：「我們幾乎失去了一切，但我們現在還活著⋯⋯我們將重建失去的一切。」

這場地震已遭成至少1450人死亡。由於大量建築物倒塌，救援點難，預料傷亡人數將大幅上升。

最Hit
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
社會
8小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
6小時前
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
社會
7小時前
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
譚凱琪（左）入稟呈請金牌監製鄧特希（中）與女演員呂晶晶（右）破產 。資料圖片
譚凱琪入稟呈請金牌監製鄧特希與女演員呂晶晶破產
社會
4小時前
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
55分鐘前
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
社會
5小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港鐵粉嶺站驚現神秘人龍？ 逾百人由天橋排入港鐵站內 網民揭曉：XXXX免費開放日
港鐵粉嶺站驚現神秘人龍？ 逾百人由天橋排入港鐵站內 網民揭曉：XXXX免費開放日
生活百科
6小時前
大快活長者優惠加碼！快活關愛長者咭一連7日全單減$6 全線分店適用
大快活長者優惠加碼！快活關愛長者咭一連7日全單減$6 全線分店適用
飲食
9小時前