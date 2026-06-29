熊襲人｜青森縣八甲田山5天2宗 採竹筍男子死亡遺體留傷痕

日本青森市八甲田山接連發生熊襲人事件，一名男子28日採竹筍時失蹤，救搜人員當天進行空中搜索，曾看到有熊在倒臥的人旁邊。狩獵協會和警方等持續搜索，29日發現遺體，確認男子已死亡，屍體有被動物攻擊的痕跡。

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青森八甲田山接連發生熊襲人事件。 青森市環境保全課

據青森市和警方透露，6月28日早上6時許，黑石市63歲男子工藤正治，與朋友前往八甲田酒店以東540多米的位置採竹筍。約2個半小時後，朋友返回行李寄存處，發現行李被動物翻得亂七八糟。他們也看到熊本體，噴灑驅蟲劑後熊逃去無蹤。他隨後到登山入口處報案，表示「一起去採竹筍的朋友沒回來」。

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28日下午約3時半，青森縣警出動直升機搜索，發現疑似有人躺在一頭熊附近。狩獵協會、警方和縣防災直升機隨即展開搜尋。搜尋29日繼續進行，最終發現男子已死亡，屍體有疑似被熊攻擊的痕跡。

日本近期頻傳熊出沒。路透社

6月24日，在八甲田山地獄沼以東約700米處，也有一名女子採摘竹筍時，被熊抓傷背部並咬傷腿部。青森縣已於2026年4月新增亞洲黑熊出沒特別警報，由於5天內發生2宗熊襲人事件，縣方周一下午5時發出警報。

青森市市長西秀記表示，已要求民眾避開相關區域，市內環境保全課的職員也加強巡邏，並向登山者發放宣傳單張，提高防範意識。