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泰國狠母迫12歲女赴日賣淫 獲刑7年6個月

即時國際
更新時間：17:27 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:27 2026-06-29 HKT

日本去年傳出驚人的人口販賣案，一名29歲泰國女子將12歲女兒帶到日本，迫她在按摩店賣身，其本人則逃往台灣從事性交易。事件震驚泰、日、台三地，這名狠母在台灣落網後送回泰國受審，周一獲刑7年6個月。

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涉事女童一個月內被迫接客逾60人，她等不到媽媽回來接她，自行前往出入國在留管理局求助，令這宗案件曝光。

日本警方指出，女童原本與妹妹、祖父母在泰國同住，就讀當地一所公立中學，母親則不同住，長年在不同國家從事性服務。

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泰國檢方以販賣人口等罪名起訴女童母親，法官指「被告認罪，因此考慮從輕處理，判其監禁7年6個月。

據日本放送協會（NHK）報道，這名女孩去年已從日本返回泰國，目前正在政府營運的庇護所接受生活援助。

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