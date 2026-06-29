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世界盃2026｜加州聖荷西球迷區傳槍響　1死1重傷

即時國際
更新時間：22:33 2026-06-29 HKT
發佈時間：21:07 2026-06-29 HKT

加州聖荷西（San Jose）一處熱門娛樂場所28日發生槍擊事件，造成1死1重傷。案發現場是當局開設的世界盃「球迷區」，有賽事轉播供民眾一同觀看。

路透社報道，灣區設有數十處世界盃球迷活動區，供民眾聚集在一起觀賞世界盃賽事。槍擊事件於聖貝德羅廣場（San Pedro Square）發生，是眾多球迷區之一，但事發時並沒有比賽正在直播，當天唯一一場賽事在下午2時已結束。

當地晚上9時12分，聖荷西警方在X平台發布消息稱：「一名受害者當場死亡。另一名受害者被送往當地醫院，傷勢危及生命。此事作為兇殺案進行調查，事發區域周邊多條街道已被封閉。」

路透社一名記者在現場看到大量警力部署，多輛警車停在現場，一名被白布部分蓋住的傷者躺在擔架上，被身穿制服的人員迅速抬離現場。事發後，附近大部分酒吧關閉。

一名保安人員不具名透露，傷者情況危急，「那個人還在呻吟。他的脖子和後背都有血跡。」他看到警察與保安及幾名目擊者交談。

灣區迄今舉辦了5場世界盃比賽，最近一場是周三波黑隊與東道主美國的淘汰賽。

 

 

 

 

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