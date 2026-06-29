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「堅毅之龍」日美聯合射擊訓練 模擬阻擊入侵

即時國際
更新時間：16:48 2026-06-29 HKT
發佈時間：16:48 2026-06-29 HKT

日本陸上自衛隊和美國海軍陸戰隊昨日（28日）在大分縣日出生台演習場舉行聯合射擊訓練，兩軍約400名士兵參加，模擬日美部隊聯合阻擊入侵敵軍。

展現兩國防衛印太地區決心

共同社報道，本次訓練是日美聯合軍演「堅毅之龍」的一部分。該軍演始於2021年，今年是第6次舉行，演習周期為6月20日至30日，範圍覆蓋日本九州、沖繩15個地區，重點演練西南地區島嶼防御，共有7300名日本陸上軍官兵及2300名美國海軍陸戰隊官兵參與。  

「堅毅之龍」日美聯合射擊訓練，模擬阻擊入侵。X@JGSDF_pr
「堅毅之龍」日美聯合射擊訓練，模擬阻擊入侵。X@JGSDF_pr

日媒稱，這次演習旨在加強美日同盟的防御能力，展現兩國共同防衛日本和維護印太地區和平穩定的決心。 

昨日的射擊訓開放予媒體採訪，期間日美部隊用於偵察用的小型無人機從空中確認敵方軍隊後，陸上自衛隊16式機動戰車和火炮相繼發起射擊，成功擊中模擬敵方陣地的目標地點。訓練還模擬了部署在前線的日美部隊統一用步槍射擊、陸上自衛隊員將受傷美軍士兵送醫的場景。
　　
日本10式坦克原本也參加「堅毅之龍」軍演，但當天並未亮相。今年4月，該款坦克在日出生台演習場的射擊訓練中造成事故，炮彈在發射前意外爆炸，造成3名自衞隊隊員死亡、1人重傷。陸上自衞隊全面暫停10式坦克的主炮射擊訓練，直至完成調查。

 

 
 
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