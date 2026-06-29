李在明：推動南韓邁向「超級差距」產業強國 半導體AI乃重中之重

南韓總統李在明今日（29日）在總統府青瓦台主持「大韓民國大飛躍三大超級項目國民報告會」。他表示，今年是南韓邁向「不可替代的大韓民國」的重要起點，核心政策任務就是推動南韓成為「超級差距」產業強國，當中半導體與實體人工智能（AI）將是重中之重。

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望形成「實體AI」良性循環

針對半導體產業，李在明指出，為順應全球半導體需求激增的趨勢，南韓有必要盡快建成生產樞紐，並透過對西南地區的大規模投資，提前建構具壓倒性的供應能力。同時，他強調在全國範圍建立資料中心的重要性，期望形成「實體AI-資料中心-產業創新」的良性循環體系，即把產業一線利用實體AI收集的資料匯聚到資料中心，從而推動產業創新。

李在明強調，國土均衡發展與AI、半導體生產據點的建設需求相契合，因此三大投資項目具有重要意義，政府將凝聚力量，避免企業在投資過程中遭受損失。他亦在會上特別感謝親自出席活動的三星電子會長李在鎔，以及 SK 集團會長崔泰源。

青瓦台將設官員專責

李在明續指，未來要凝聚民官力量建立「南韓型AI生態系統」，這三大超級計劃的成果將支撐國家未來二十、三十年的發展。他承諾，政府將在青瓦台下設負責該計劃的專責官員，他本人亦將全力促成三大超級計劃迅速落實。

「無法被追趕的絕對差距」

「超級差距產業強國」其實是指一個國家在關鍵核心產業與技術上，拉開與競爭對手「無法被追趕的絕對差距」，進而奠定全球霸主地位的國家發展目標。此概念源自南韓企業常用的商業術語「超級差距」（Super Gap）。

