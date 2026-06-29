偷天換日｜南韓銀行經理以玩具鈔扮真鈔 竊35萬港元瞞兩周終穿煲

南韓慶尚北道慶州市爆出離譜金融案，一名金融機構分行經理涉嫌挪用約7000萬韓圜（約35.6萬港元），為掩飾犯行，竟購買上卡通圖案的玩具假鈔放入金庫充數。如此明顯的假鈔，竟然放在金庫長達2星期才被發現，引發外界譁然，質疑金融機構的監管機制。

網購玩具鈔票

事發於慶州知名觀光區皇理團路的新村金庫分行。今年1月，7000萬韓圜現金遭非法提取，後來一名銀行員察覺金庫運作異常，通報上級追查才揭發此案。

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南韓慶州市一名銀行經理被指以玩具鈔頂檔，偷走金庫35萬港元。 網上圖片

警方接獲報案後展開調查，發現是該分行經理所為。為延後被發現的時間，他還特地網購印有卡通圖案的5萬韓圜玩具鈔票，偷走真錢後換入玩具鈔。

事實上，玩具鈔與真鈔明顯不別，可一眼看穿，但由於該分行規模極小，只有經理與課長兩人共同管理業務，內部監督機制鬆散。據內部員工透露，該經理每日結帳時主動表示「我來放錢吧」，並利用職務權限獨自進出金庫，長期不讓同事接觸帳務與現金管理作業，導致案發一段時間後才被發現。

事件曝光後，涉案經理隨後主動向警方投案。法院近日發出簡易起訴書，該經理已遭公司解僱，挪用的款項也已全數尋回。

案件曝光後迅速在網路上掀起熱議，不少網友認為案件過於荒唐，痛批涉案經理「膽大包天」，有人調侃「假鈔看起來還滿可愛的」。質疑其究竟如何認為能夠長期瞞天過海，同時也讓金融機構的內控管理問題再次成為外界關注焦點。