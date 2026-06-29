委內瑞拉7.5級地震︱馬杜羅獄中引聖經為災民祈禱：須持續搶救生命

委內瑞拉拯救持續進行中，前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）6月28日在社交媒體上發文，向國內民眾表達慰問與支持。

帖文或由團隊代發

美國有線電視新聞網（CNN）報道，馬杜羅在貼文中表示：「西莉亞（Cilia，馬杜羅妻子）與我為罹難者、傷患、失聯者、他們的家屬，以及分分秒秒持續奮力搶救生命的所有人祈禱。」

馬杜羅強調須持續搶救生命。nicolasmaduro@instagram

馬杜羅隨後引用馬太福音第25章內容，其中包括這節經文：「『我們什麼時候見你病了，或是在監裡，來看你呢？』王要回答說：『我實在告訴你們，這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了』。」

他更說：「我們正處於關鍵時刻，必須持續搶救生命，並設置救災營地，好讓失去家園或因各種原因無法返回住所的人有地方暫住。」

相關新聞：馬杜羅遭美軍生擒囚紐約黑獄 屈6平方米單人倉深夜狂叫「被綁架」

目前還不清楚這則訊息是否由馬杜羅親自口述，還是經他審核過交由團隊發佈，據稱上文是在他位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center, Brooklyn）的牢房中寫下的。

2026年6月24日傍晚，委內瑞拉西北部及中部地區連續發生兩次大規模極淺層地震（雙震），規模分別為黎克特制7.2及7.5級，目前死亡人數攀升至近1500人，使本已長期深陷嚴重的政治與經濟危機委內瑞拉更加水深火熱。

美國於今年年初發動前所未見的跨國突襲行動，在委內瑞拉境內抓捕馬杜羅夫婦後，送回美國受審。