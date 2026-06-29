墨西哥蝙蝠俠｜捉5偷車賊 「五花大綁」示眾 警追緝神秘人

墨西哥近日有人自命英雄，在街頭捉到多名偷車賊後，將賊人用膠帶纏繞綁在電線桿或路燈柱上示眾，並在賊人臉上用有麥克筆寫「小偷」等及各式塗鴉，事件引發熱議。

綜合外媒報道，事發近2周在墨西哥哈利斯科州（Jalisco）拉戈斯德莫雷諾市（Lagos de Moreno），當地傳媒將捉賊神秘人稱為「墨西哥蝙蝠俠」拉戈斯德莫雷諾蝙蝠俠」。

「墨西哥蝙蝠俠」抓偷車賊五花大綁示眾。 X@LuisCardenasMx

「倫車賊」被畫花臉寫大字。 X@LuisCardenasMx

當地警方指出，6月13日出現第一宗「蝙蝠俠捉賊」，至今已有至少5名男子被抓到偷車而捆綁示眾。「蝙蝠俠」以大量膠帶纏繞賊人，將他們固定在電線桿或路燈柱上示眾，臉上被畫貓鬚或小鬍子，柱上另貼桃紅色公告詳述相關犯行，原本被偷的車則放在旁邊作證。

偷車賊疑被打傷。 X@LuisCardenasMx

不過，警方指出這些被五花大綁的才是受害人，他們被救下來之後送院，多名偷車賊獲救時，身上有明顯毆打傷痕，其中一人更渾身是血。

警方目前尚未逮捕任何人，但鎖定了2輛相關車輛，目前正全力追緝自詡「街頭英雄」的疑犯。