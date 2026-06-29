社媒禁令｜澳洲出狠招強化監管 科企違規罰款翻倍至5億港元

澳洲對16歲之下少年兒童實施的社交媒體禁令，已實施6個月，但效果不彰。當局上周六（6月27日）宣佈，科技公司若未遵守這個全球首創的禁令，最高罰款金額將翻倍。

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超500萬個未滿16歲帳戶遭停用

根據澳洲政府提出的更新法案，針對違規企業的系統性疏失，罰款上限將從4950萬澳元，提高至9900萬澳元（5.35億港元）。政府也將賦予網絡監管機構「澳洲電子安全委員辦公室」更大的資訊調查權限，未來可要求社交媒體公司提供證據，說明其為避免未滿16歲者註冊帳號所採取的具體行動，並允許監管機關向第三方（如年齡驗證公司或應用程式商店）蒐集資料，以查證平台說法。

政府並重申，電子安全委員辦公室目前正調查5個平台的潛在違規狀況，包括Meta旗下的Instagram與Facebook、Google的YouTube、Snapchat、TikTok。澳洲總理阿爾巴尼斯發聲明說：「大型科技公司在遵守法律方面顯然做得不夠，現在仍有太多兒童在使用社媒體。」

聲明指出，自禁令實施以來，已有超過500萬個未滿16歲帳號遭到停權或限制使用。但多項研究顯示，科技公司採取的年齡驗證措施（例如自拍驗證）太容易被規避。據報兒童規避的方法包括在臉上畫鬍子以騙過年齡評估掃描，及使用父母或哥哥姐姐的帳戶等。在許多情況下，兒童甚至從未被要求證明年齡。

根據上周發表在《英國醫學期刊》的研究，禁令生效3個月後，仍有85%的12至15歲澳洲青少年持續使用社交媒體。研究發現，三分二未滿16歲的使用者透過自報超過限制的年齡，或上傳被平台認定為超過16歲的自拍照，繼續保有帳號。