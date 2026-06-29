委內瑞拉7.5級地震｜增至1450死 18天大嬰兒及另一對父子瓦礫中獲救

南美洲委內瑞拉日前發生百年來最具破壞力的7級以上「雙地震」，災情持續惡化。政府周日（29日）公布，死亡人數增至1,450人，另有超過3,100人受傷，大批民眾仍然失蹤。救援工作踏入第四日，來自世界各地逾2,600名救援人員聯同近140隻搜救犬，在重災區與時間競賽，繼續搜尋生還者。

母親或以身作盾保護嬰兒

位於首都加拉加斯以北的沿海城市拉瓜伊拉為重災區。多日來不滿重型機具不足的居民和義工，徒手在瓦礫堆中尋找生還者。上傳社交媒體的影片可見，搜救人員在探照燈協助下於倒塌的磚瓦上作業，上周五深夜把一名嬰兒救出。嬰兒被包裹在棉被中，小心翼翼地由搜救人員一一接力傳遞。據稱嬰兒僅18天大，受困32小時毫髮未傷。嬰兒的母親也於1小時過後獲救。醫護人員認為，這位母親可能是用自己的身體或其他物品掩護嬰兒，才保住孩子性命。

超過770幢建築物倒塌

另外，根據美聯社報道，委內瑞拉官方表示，至今已有超過770幢建築物部分或完全倒塌，較兩日前公布的數字增加一倍，而周日早上仍錄得4.2級及4.5級餘震，增加搜救難度及建築物進一步倒塌風險。

由於黃金救援時間逐漸過去，找到生還者的機會愈來愈低，但搜救隊仍陸續救出倖存者，為家屬帶來一絲希望。美國及法國救援隊周日上午成功從瓦礫中救出一名男子及其兒子，二人其後由救護車送院治理，現場民眾報以掌聲。

居於災區的居民梅爾卡諾（Jason Mercano）表示，一直透過社交媒體與被困瓦礫下的家人保持聯絡，他說：「工作非常艱難，但我們仍然堅持下去，我們從未放棄希望。」然而，不少災民批評政府救援不足，初期主要依靠居民自發徒手挖掘救人。隨着大批國際救援隊抵達，拉瓜伊拉州的搜救工作周日開始變得較有組織，但當地仍實施嚴格管制，政府派出逾1.4萬名軍警駐守災區，限制民眾進入。

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失蹤人數或突破5萬人

受通訊中斷及手機網絡不穩影響，大批家屬透過民間建立的失蹤者資料庫尋找親人，其中一個平台登記失蹤人數已突破5萬人，但實際仍有多少人未尋回仍未能確認。

醫療系統面臨壓力 公營醫療物資短缺

在沿海重災區卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar），救援人員周日發現生命跡象，並隔着瓦礫向一名被困男子喊話，指示對方配合救援，其家人在旁焦急守候。

醫療系統亦面臨巨大壓力。首都加拉加斯的多明戈盧西亞尼醫院（Hospital Domingo Luciani）接收大量傷者，雖然公營醫療物資短缺，但在各界踴躍捐贈下，暫時仍能應付需求。院內麻醉科醫生佩雷斯（Leomery Pérez）表示：「病人數量非常多，但幸好社會各界送來大量物資，支援醫院運作。」

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聯合國轄下國際移民組織（IOM）早前估計，今次地震可能影響多達676萬人，其中首都加拉加斯約200萬人受災。組織與微軟「AI for Good Lab」合作分析衛星影像，發現重災區卡蒂亞拉馬爾約31.5%建築物受損，並呼籲國際社會盡快提供更多人道援助，以支援災後重建及安置流離失所居民。