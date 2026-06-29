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普京指烏無人機攻襲致俄羅斯燃料短缺 成立專責小組穩定供應

即時國際
更新時間：04:07 2026-06-29 HKT
發佈時間：04:07 2026-06-29 HKT

俄羅斯總統普京周日承認，俄羅斯多個地區出現燃料供應問題並導致短缺，當局已成立專責工作小組，確保全國燃料供應穩定。

俄正考慮禁止柴油出口

普京在出席一場有關燃料供應及分配的高層會議時表示，俄方需盡量減輕烏克蘭對俄羅斯能源設施發動無人機攻擊所造成的影響，這亦被視為導致供應緊張的因素之一。

他指出，政府必須確保農業部門獲得充足燃料供應，並表示當局正考慮禁止柴油出口，以保障國內需求。

普京指烏無人機攻襲致俄羅斯燃料短缺 成立專責小組穩定供應。路透社
普京指烏無人機攻襲致俄羅斯燃料短缺 成立專責小組穩定供應。路透社

普京在會上表示：「你們很清楚，司機和企業仍然面對問題，遺憾的是，部分加油站仍然出現排隊情況。」他同時強調：「我們必須盡量減少恐怖襲擊對民用目標及基礎設施的影響。」

烏針對能源及石油設施打擊

烏克蘭近期加強對俄羅斯境內及俄控地區的中遠程打擊，主要針對能源及石油設施。普京表示，目前俄羅斯汽油儲備約為170萬噸，7月產量預計將高於6月水平。

他說，是否全面禁止柴油出口仍在研究中。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）早前則表示，現階段無需實施相關禁令。

普京指出，燃料供應專責小組正全天候運作，當局需採取「與當前挑戰規模相匹配的系統性措施」，以提高供應並穩定價格，特別是確保農業季節用油不受影響，因為這直接關係到收成。

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