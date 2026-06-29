美國科羅拉多州猶他州交界山火 三名消防員殉職 州長宣布進入緊急狀態

美國科羅拉多州與猶他州交界地區爆發大規模山火，當局表示，三名聯邦消防員在周六撲救期間不幸殉職，另有兩人受傷送院治理。

火勢急速惡化消防員被困

美國內政部指，涉事消防員隸屬聯邦應急隊伍，當時正參與撲救位於諾爾斯（Knowles）及戈爾（Gore）兩場山火期間，火勢突然急速擴散並形成「火焰包圍（burnover）」情況，導致隊員被困，需緊急尋找掩護。兩名受傷消防員則因燒傷送往醫院治療。

美國野外消防局表示，對事件深感悲痛，正全力支援死傷者家屬及同袍，並讚揚殉職人員的勇氣與奉獻精神。

國民警衛隊支援授權救災

官員指出，兩場山火其後進一步蔓延並合併，目前已焚毀約2.8萬英畝土地。科羅拉多州州長波利斯宣布進入緊急狀態，並授權國民警衛隊支援救災行動，他形容事件是「令人心碎的損失」。

在鄰近的猶他州，多達11場活躍山火持續燃燒，其中規模最大的山火已燒毀逾9.3萬英畝，且仍未受控。當地政府已提前禁止燃放煙花，以應對即將來臨的美國獨立日假期可能帶來的火災風險。

當局指出，近期西部地區氣候乾旱、風勢強勁，加上氣溫偏高，令山火迅速蔓延。多名科學家亦警告，氣候變化正令極端高溫及乾旱更頻繁出現，未來山火規模及強度可能持續上升。