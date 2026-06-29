世紀熱浪︱英國車主難忍室內高溫 軟喉接駁中國電動車引冷氣入屋 成功降溫約10度

歐洲近日持續受熱浪侵襲，英國最高溫度達37.3度，不少家庭因沒有安裝冷氣而各出奇謀降溫。一名英國網民近日在Reddit分享「另類避暑法」，將中國品牌MG ZS EV電動車停泊在屋外，再以一條100毫米通風軟喉接駁車內圓形冷氣出風口，把冷風直接引入屋內，聲稱成功將客廳溫度維持在22°C，帖文迅速引起網民熱議。

睡房氣溫高達32度

有網民在外國討論區Reddit表示，當日睡房溫度高達32°C，迫於無奈下靈機一觸，發現通風軟喉剛好套入車廂出風口，於是駁至中國電動車冷氣口，引導冷氣進入為家中降溫。他其後發文指，擔心長時間讓車輛運作會否對汽車造成損害，又指翌日發現車頭位置「確實有點發熱」。

不少網民對做法感到新奇，有人笑言：「冷氣機生產商最怕你知道這個簡單方法（AC manufacturers hate this one simple trick）」，亦有人認為，電動車本身設有長時間開啟冷氣的模式，理論上不會構成太大問題。一名現代Kona Electric車主便分享，自己的電動車設有「Utility Mode」，雖然無法行駛，但可以整晚開冷氣供人休息，因此相信長時間運作冷氣問題不大。

流動冷氣噪音太大致難以入睡

有網民亦建議，與其如此折騰，不如花約150英鎊（約1,600港元）購買一部流動冷氣機。帖主回覆指，自己其實曾經購買流動冷氣，但運作時噪音太大，即使戴上耳塞仍難以入睡；相比之下，利用電動車冷氣幾乎「靜得聽不到」。他又透露，已預留數千英鎊，待熱浪過後便會為住所安裝真正的冷氣系統。

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有網民亦提出安全疑慮，詢問如何能讓汽車整晚維持運作，以及把車輛停在屋外整晚會否增加失竊風險。帖主表示，自己居於一個寧靜而治安良好的死胡同，並已將所有貴重物品移離車廂，承認「確實存在一定風險」。

中國分體冷氣機成「消暑神器」

當然，也有人認為毋須如此大費周章，有網民建議清晨關好門窗及拉上窗簾，阻隔日間熱力，「效果可能比這方法更好」。另有留言起初誤以為帖主使用汽油車，不禁感嘆這是「人類諷刺的一幕」，但得知實際上是電動車後，隨即收回批評，笑稱自己「帶着歉意默默退場」。

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另外，中國企業推出的免打孔移動式分體冷氣機，在熱浪襲歐下被視作「消暑神器」，銷量暴增。據悉，類似的中國產冷氣機安裝便捷，毋須破壞建築外立面，製冷效果卻接近傳統分體機，完美破解歐洲老建築的安裝難題。