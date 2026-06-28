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世界盃2026︱東京球迷緊張觀賽憋尿 「補水」時段湧去廁所用水量急升

即時國際
更新時間：22:23 2026-06-28 HKT
發佈時間：22:23 2026-06-28 HKT

世界盃足球賽日本隊成功晉級32強，令無數球迷興奮不已。在分組賽期間，日本球迷全程專注觀看賽事，直至中場休息或「補水暫停」（Hydration Break）時才前往洗手間，導致東京都的用水量在短時間內由低位突然急增。

據《產經新聞》報道，本屆世界盃為因應高溫天氣，於比賽中增設了「補水暫停」環節。東京都水道局發現，東京都內的用水量在該時段會出現明顯增幅，這反映出球迷在比賽進行期間極為專注，僅待賽事暫停時才離開座位如廁。

大量日本球迷為國家隊成功晉級而興奮。美聯社
大量日本球迷為國家隊成功晉級而興奮。美聯社
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「補水暫停」時段用水量急升

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東京都水道局於本月15日在社交媒體X上，發布了日本隊首戰對陣荷蘭時的供水量變化圖表。局方指出，每逢世界盃等大型體育賽事進行直播，民眾的用水習慣皆會出現顯著改變。為此，水道局會實時監測並調整供水量與水壓，以確保供水穩定。

數據圖表顯示，在日本隊作賽當日凌晨3時30分左右，東京都的配水量已開始高於平日水平，顯示不少球迷提早起床準備觀看直播。比賽正式開始後，用水量隨即明顯回落；至下半場賽事進入激烈攻防階段時，用水量更持續下降，足見球迷幾乎未有離開座位。

水道局將調整供水量

然而，當比賽進入中場休息，以及上午5時22分至25分的補水暫停時段，配水量迅速大幅攀升，形成整場賽事中最為顯著的用水高峰。水道局其後公布日本隊對陣突尼西亞一役的數據，亦呈現出完全相同的趨勢。

東京都水道局表示，為維持供水系統的穩定，局方全天候24小時嚴密監控配水量。自2011年起，局方更持續整理並公開奧林匹克運動會、世界盃等大型盛事期間的供水數據，期望藉此加深民眾對自來水系統日常運作的了解。

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