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動物煉獄︱加州「不殺生」動物庇護所揭逾百狗屍 穀倉處決點檢獲逾600狗圈

即時國際
更新時間：20:47 2026-06-28 HKT
發佈時間：20:47 2026-06-28 HKT

加州北部一間自稱為「no-kill」（不殺生）的動物庇護所，被指在執法部門一次搜查行動中，遭發現117具狗屍體。當局正以虐待動物及欺詐方向調查。

亨波爾特縣（Humboldt）警方表示，在對一間名為Miranda's Rescue的動物救援機構執行搜查令期間，於兩處挖掘地點發現117具完整犬隻遺骸，部分遺骸顯示疑似遭槍擊痕跡，案件正以虐待動物及詐欺方向調查。

《三藩市紀事報》報道，亨波爾特縣（Humboldt）警長辦公室表示，調查人員在一間名為Miranda's Rescue的動物救援機構執行搜查令期間，從兩個挖掘點起出117具犬隻遺體，同時在附近區域發現21個犬隻頭骨、數百塊骨骼及6個晶片。

 

 

其中70具狗屍初步判定，多數犬隻可能死於槍傷或遭射擊後死亡，其餘47具因時間限制未能即場檢驗，但全部遺骸均已作為證物扣查。調查人員同時正分析晶片資料，以識別相關犬隻身份。警方在同一區域發現更多處於嚴重腐爛狀態的犬隻遺骸

在一個穀倉內，調查人員發現疑似為處決犬隻的地點，並在附近檢獲超過600個狗項圈。

涉事的Miranda's Rescue自稱為「no-kill」（不殺生）動物庇護所，曾接收來自加州多地的動物收容機構轉送的犬隻。警方表示，本次行動是第二次針對該機構執行搜查令，範圍涵蓋建築物及土地，以調查涉及虐待動物及詐欺的指控。
 

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