世界盃2026︱南韓無緣晉級32強 總統李在明致歉：組織和人員失誤

2026年美加墨世界杯小組賽完結。南韓在12個分組的第三排名中跌出前八，無緣32強。南韓總統李在明當日在社交媒體平台X發文稱，此次國家隊未能晉級世界杯淘汰賽階段，令公眾感到極為失望，對此深感歉意。



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李在明寫道，「我們將迅速推進體育管理改革，確保此類事件不再發生」。李在明又提到，這一結果「顯然是組織和人員方面的失誤」，要求文化體育觀光部認真調查此次事件的具體情況，分析其原因並制定完善措施。



洪明甫執教的南韓在A組僅取1勝2 負，以3分、得失球-1排小組第3，晉級32強唯一寄望要成為8支最佳成績小組第3名之一。隨後H組的剛果民主共和國以3:1擊敗烏茲別克，南韓最終在所有小組第3名排名跌到第9，正式結束今屆美加墨世界盃之旅。