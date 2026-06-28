阿根廷女賊失手半裸逃走 折返店鋪要求刪CCTV︱有片

阿根廷日前發生一宗離奇竊案或是「偷雞唔到蝕拃米」的最佳寫照。一名女賊清晨潛入雜貨店行竊，被老闆娘當場撞破，雙方在激烈拉扯中，女賊的上身衣物竟被全數扯落，最終只能狼狽逃走。



沒想到數小時後，這名女賊竟大膽折返現場，要求老闆娘刪除「天眼」畫面，結果被街坊合力制伏送官。

掙扎中僅奪回一件衣服

事發於阿根廷東部、距離首都布宜諾斯艾利斯14公里的城市聖胡斯托（San Justo）。當地時間6月24日，一名女賊大搖大擺走進一家雜貨店，趁櫃檯無人時企圖拉開收銀機偷竊。女老闆聽到異響後，隨即衝出阻攔，雙方激烈拉扯；過程中，女賊的上身衣物被全數扯落，最終狼狽赤裸上半身逃離現場。

據報道，女賊當時在掙扎中僅奪回一件衣服以及少量現金便逃出店外。女老闆隨後狂追數條街仍被其逃脫，遂報警求助。

與鄰居合力制伏女賊

出人意料的是，這名女賊在數小時後竟主動折返雜貨店，要求女老闆刪除店內的CCTV畫面，雙方因而再次爆發衝突。附近鄰居見狀隨即上前協助，合力將女賊制伏並交給趕到現場的警員。

女老闆事後無奈表示，當地治安及盜竊問題日益嚴重，即使店內已安裝了警報器和監視器，小偷依然肆無忌憚。

阿根廷偷竊搶劫屢見不鮮

據悉，阿根廷的盜竊犯罪以扒竊、飛車搶劫及砸車窗等非暴力手法最為常見，且多集中於首都布宜諾斯艾利斯等大城市的觀光熱區與大眾運輸系統。近年受經濟波動影響，針對財物的偷竊案件更是時有發生。