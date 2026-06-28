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世紀熱浪︱河水太熱無法冷卻 瑞士法國各暫關2座核電廠反應爐

即時國際
更新時間：16:06 2026-06-28 HKT
發佈時間：16:06 2026-06-28 HKT

受近日歐洲熱浪襲擊影響，多地河水溫度上升，導致核電廠無法有效降溫。瑞士與法國近日先後宣佈，暫時關閉各兩座核反應爐。

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瑞士創近80年6月高溫紀錄

瑞士北部阿勒河（Aare）水溫連續兩日（25日、26日）達到25℃，導致用於冷卻核反應爐的河水溫度過高。瑞士能源企業阿克斯波公司（Axpo）於26日宣佈，已暫時關閉歐洲現役最老、位於當地的貝茲瑙（Beznau）核電廠兩座反應爐。該公司正持續監測水溫，一旦冷卻條件符合並獲得主管機關批准，將會規劃重啟。

本輪歐洲熱浪導致瑞士巴塞爾氣溫連續兩天刷新近80年來的6月高溫紀錄，26日更達到38.8℃。核電約佔瑞士總發電量三分之一，全國4座反應爐中，有2座位於貝茲瑙核電廠，分別於1969年和1971年啟用。

核電佔法國供電近7成

同樣受到高溫天氣影響，為避免向河流排放過多溫水以保護河川生態，法國電力公司（EDF）亦於25日臨時關閉兩座核反應爐。此前，該公司已於22日關閉一座反應爐並降低另外兩座的輸出。核電為法國的主要電力來源，去年約佔其總發電量的七成。

高溫限排 保護生態

核電廠降溫主要透過三層隔絕水路運作：內部冷水先吸走反應爐核心熱量，轉化為蒸汽推動發電，最後抽取外界河水或海水幫蒸汽降溫。

當夏日熱浪導致河水溫度過高，不僅散熱效率大減，排出的熱水也會破壞河流生態。為保護環境，法規規定此時必須限制排水，核電廠因而需要降載或暫停運作。
 

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