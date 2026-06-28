世界盃2026︱「補水時間」成碧咸黃金商機 狂接廣告40日賺近2億港元

因應天氣極端高溫，國際足總（FIFA）首度於全數賽事中增設「補水時間」，通常由裁判安排於上下半場的第20至25分鐘區間執行。這項新措施引發不少爭議，但至少英格蘭前國家隊隊長碧咸（David Beckham）對此讚不絕口。

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額外增逾4分鐘廣告時間

現年51歲的碧咸雖已退役多年，但憑藉極高的個人品牌價值，成為本屆賽事期間曝光度最高的名人之一。根據估計，碧咸在為期40天的世界盃賽事期間，透過密集的廣告代言，預計可進帳超過1,900萬英鎊（約合1.9億港元），而補水休息時間在其中扮演了至關重要的角色。

碧咸籍2026世界盃豬籠入水。davidbeckham@instagram / Lay's Football@instagram

《BBC》分析指出，「補水暫停」為每場比賽額外創造約4分20秒廣告時間。以整屆賽事計算，累計增加高達7小時30分40秒廣告時段，估計可衍生高達10億美元（約78億港元）的龐大商機。

代言範疇廣泛

前幾天蘇格蘭對巴西之戰，他的廣告更在賽前節目、兩次補水時間以及中場休息時反覆播出，曝光度相當驚人。

距離碧咸最後一次作為英格蘭球員出戰世界盃已過去二十年，但本屆賽事他即便沒有上場，依然成為最大贏家之一。他此次參與了多個主流國際品牌的世足主題行銷，代言範疇橫跨百事可樂、麥當勞、樂事、Stella Artois、Home Depot、Bank of America、Verizon及Adidas等各大品牌。

碧咸、Victoria破10億英鎊身家 登英富豪榜運動員亞軍

其實，碧咸自足球界退役後，成功將事業版圖延伸至時尚產業與各項副業投資。根據《富比士》（Forbes）最新估計，碧咸與妻子維多利亞（Victoria Beckham）的總資產已達11.85億英鎊，今年更正式名列億萬富豪榜，持續展現其在全球體育行業的長期影響力。