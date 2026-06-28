美國水兵橫須賀墜樓亡屍含迷幻藥 揭列根號淪「毒品飯堂」58人受罰

藥物濫用問題在美國軍人和退伍軍人中近年日益嚴重。有美國媒體最近爆料，曾在日本駐紮的美軍「列根」號航空母艦一度淪為「毒窩」，有58名水兵因涉毒受到處分。

查手機終揭毒品網絡

美國《星條旗報》（Stars and Stripes）6月26日引述法庭文件和美軍官員報道，2023年3月，以日本橫須賀為母港的「列根」號一名水兵在岸上軍營內墜樓身亡，屍檢結果顯示其體內有迷幻藥物殘留。

其後，美國海軍部刑事調查局人員檢查該水兵的手機後發現新線索，展開更大規模調查，最終揭發「列根」號水兵內部的毒品網絡。

2022年9月29日，美國航母「列根」號參加美韓聯合海上演習。法新社

通過郵政服務收取毒品

報道指出，調查人員隨後「發現並搗毀一個持有、吸食及販運毒品的網絡」。其中一名水兵在2022年2月至2023年5月期間，先後7次透過美國郵政服務接收迷幻藥物，每次數量由350片至1000片不等，並在「列根」號水兵之間分發。

報道補充，該名水兵與其餘5名水兵已被送上軍事法庭，並受到監禁等懲處；另有52名水兵因吸食毒品而接受紀律處分。

「列根」號航空母艦已於2024年春季結束在橫須賀近10年的駐紮，返回美國。

