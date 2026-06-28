Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國水兵橫須賀墜樓亡屍含迷幻藥 揭列根號淪「毒品飯堂」58人受罰

即時國際
更新時間：11:55 2026-06-28 HKT
發佈時間：11:55 2026-06-28 HKT

藥物濫用問題在美國軍人和退伍軍人中近年日益嚴重。有美國媒體最近爆料，曾在日本駐紮的美軍「列根」號航空母艦一度淪為「毒窩」，有58名水兵因涉毒受到處分。

查手機終揭毒品網絡

美國《星條旗報》（Stars and Stripes）6月26日引述法庭文件和美軍官員報道，2023年3月，以日本橫須賀為母港的「列根」號一名水兵在岸上軍營內墜樓身亡，屍檢結果顯示其體內有迷幻藥物殘留。

其後，美國海軍部刑事調查局人員檢查該水兵的手機後發現新線索，展開更大規模調查，最終揭發「列根」號水兵內部的毒品網絡。

2022年9月29日，美國航母「列根」號參加美韓聯合海上演習。法新社
2022年9月29日，美國航母「列根」號參加美韓聯合海上演習。法新社

通過郵政服務收取毒品

報道指出，調查人員隨後「發現並搗毀一個持有、吸食及販運毒品的網絡」。其中一名水兵在2022年2月至2023年5月期間，先後7次透過美國郵政服務接收迷幻藥物，每次數量由350片至1000片不等，並在「列根」號水兵之間分發。

報道補充，該名水兵與其餘5名水兵已被送上軍事法庭，並受到監禁等懲處；另有52名水兵因吸食毒品而接受紀律處分。

「列根」號航空母艦已於2024年春季結束在橫須賀近10年的駐紮，返回美國。
 

最Hit
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
19小時前
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
影視圈
16小時前
因AI搶飯碗，30歲「霸總」演員許鵬無戲可拍，返鄉擺攤賣菜。
00:39
AI短劇衝擊｜30歲「霸總」許鵬無戲可拍返鄉擺攤賣菜 曾一天拍戲16小時
即時中國
5小時前
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
即時中國
5小時前
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
即時中國
20小時前
天文台於上午11時10分發出黃色暴雨警告
天文台上午11時10分發出黃色暴雨警告 廣泛地區料受大雨影響
社會
2小時前
劉家榮兒子劉永健忘地址爆粗公審銀行遭狠批急刪片 狂踩香港落後：台灣素質係最好
劉家榮兒子劉永健忘地址爆粗公審銀行遭狠批急刪片 狂踩香港落後：台灣素質係最好
影視圈
15小時前
韓國健身網紅炒股慘蝕7億 沉迷高風險槓桿一鋪清袋 勸散戶勿追急升股及孖展
韓國健身網紅炒股慘蝕7億 沉迷高風險槓桿一鋪清袋 勸散戶勿追急升股及孖展
投資理財
7小時前
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
足球世界
22小時前