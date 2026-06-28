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世紀熱浪︱受制老建築改造規管 歐洲冷氣機普及率低

即時國際
更新時間：08:50 2026-06-28 HKT
發佈時間：08:50 2026-06-28 HKT

法國、英國、瑞士、荷蘭等歐洲多國，今夏高溫刷新歷史紀錄。受制於老建築改造限制、安裝審批繁瑣及用電成本高昂，歐洲冷氣機普及率長期偏低，傳統製冷設備難以普及。

「這幾天確實是英國史上最熱」，一位居住在英國布里斯托的華人李桃（化名）向內地「第一財經」表示，身邊朋友家里電風扇少，空調更少，學校里有冷氣的教室也很少。由於天氣異常炎熱，附近學校本周已停課，孩子們要去購物中心、電影院等地方避暑。

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歐洲大量家庭尚未配備冷氣，背後既有建築條件限制，也有制度和成本因素。很多老舊建築沒有預留冷氣機管道，一些歷史建築出於保護外貌的需要，安裝室外機往往需要經過業主同意和市政部門審批。

過往夏季氣溫較溫和

過去相當長時間里，歐洲夏季總體較為溫和，居民並不依賴冷氣機降溫，逐漸固化為建築規範和社會觀念的一部分。不過，隨着全球暖化，歐洲圍繞是否應推廣冷氣機，存在大量爭論，甚至成為一些政治人物辯論的議題。

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