巴基斯坦僅12%女性用得起衛生巾 25歲女律師抗爭終推翻「月經稅」

巴基斯坦一場攸關全國逾億女性權益的抗爭，近日終迎來突破。現年25歲的女律師奧馬爾去年9月向拉合爾高等法院提出憲法訴訟，要求政府全面廢除俗稱「月經稅」（Period Tax）的月經用品稅，聲稱將女性必須的月經用品列為「奢侈品」課以重稅，使得弱勢群體難以負擔如此高昂的費用。

稅費竟佔售價4成

在巴國，只有12%的婦女和女孩使用安全、市售的經期用品。訴訟引起全國矚目，政府終於在本月公布的財政預算案中，計劃從7月起取消對衛生用品及避孕用品徵收的18%銷售稅。在奧馬爾等人的不懈努力下，「月經正義」得以推進。

巴國財政部長奧朗則布本月12日在年度財政預算演講中說，衛生物品「對於女性的健康、尊嚴和充分參與社會活動至關重要」。

聯合國婦女署15日表示，提高經期用品的可負擔性，將使更多婦女和女孩能夠留在工作場所和學校，是「重要的一步」。 根據1990年的《銷售稅法》，巴基斯坦政府長期以來對本地生產的衛生用品徵收18%的銷售稅，且對進口衛生巾以及生產所需的原料徵收額外25%的關稅。聯合國兒童基金會（UNICEF）巴基斯坦辦事處表示，這些稅費加起來約佔衛生用品零售價的40%。

帶衛生巾上廁所如「藏毒」

出身中產家庭的奧馬爾（Mahnoor Omer）憶述，至今仍記得自己上學來月經時所感受到的羞恥和焦慮。她表示，當時帶衛生巾去廁所就要偷偷摸摸地「像藏毒品一般」，並透露曾有同學的母親直指生理用品「浪費錢」。

這讓她驚覺，如果連中產家庭都會這麽想，基層女性的經期處境必然更加艱難。根據聯合國兒童基金會2024年的報告，只有12%的巴基斯坦女性使用市售的經期用品，遠低於鄰國印度的36%。在廣大農村和保守家庭中，多數女性仍只能依賴反覆使用且不具衛生保障的破布或舊衣。

奧馬爾等維權人士說，「月經稅」使得大多數女性更難獲得衛生用品。在當地，一包標準裝的10片商業品牌衛生巾約售450盧比（約12.68港元）。

在一個人每月入僅120美元（約940港元）的國家，一包衛生巾的價錢，已可讓一個4口之家（低收入家庭）吃一頓印度薄餅和扁豆湯。這讓許多家庭在溫飽與女性健康之間面臨殘酷抉擇。

長期被列為「奢侈品」收稅

奧馬爾表示，政府對調味牛奶、酸奶及奶酪等產品實施免稅，卻將1.09億女性每月必須的衛生用品與香水、化妝品一同列為「奢侈品」徵收重稅，極具荒謬與歧視。

他們主張這項針對特定性別的稅制系統性地剝奪了女性的健康權與受教育權，直接違反了巴基斯坦憲法第25條關於「禁止性別歧視」及保障平等尊嚴、社會正義的條款。與奧馬爾一同發起訴訟的29歲男律師阿赫桑汗直言：「如果沒有提出憲法訴訟，政府根本不會醒悟到連徵收銷售稅都是錯誤的。」

儘管取消銷售稅邁出了重要的一步，但對巴基斯坦廣大女性而言，要徹底擺脫「經期貧困」還任重而道遠。 數據顯示，截至2025年年中，巴基斯坦仍有近45%的人口生活在世界銀行指定的中低收入貧窮線以下，即每天4.2美元（約32.9港元，滿足基本日常需求的最低花費）。正因如此，奧馬爾與阿赫桑汗並未止步於眼前的勝利。

他們強調，這場訴訟的最終目標是徹底廢除涵蓋進口關稅及生產原材料附加稅在內的整套月經稅制，從根本上降低售價。

阿赫桑汗說：「我們的鬥爭仍未停止，但令人欣慰的是，政府至少已經意識到，這些產品絕非奢侈品。」

訴訟將進入最終辯論階段

目前案件即將進入最終辯論階段。如果奧馬爾這一方勝訴，裁決可能促使所有與衛生用品相關的稅項成為歷史。

儘管取消銷售稅邁出了重要的一步，但對巴基斯坦廣大女性而言，要徹底擺脫「經期貧困」還任重而道遠。