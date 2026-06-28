委內瑞拉7.5級地震｜死亡人數增至逾1400人 國際移民組織估計近680萬人受災

南美洲委內瑞拉日前發生百年來最具破壞力的7級以上「雙地震」，災情持續惡化。根據官方最新統計顯示，死亡人數已超過1,400人，重災區仍有大量失蹤者。隨着多國救援隊陸續抵達，搜救行動正加速展開，但災區物資與重型設備短缺問題仍然嚴峻。

反對派指失蹤人數逾5.5萬人

路透社報道，地震發生後，來自海外的救援隊伍已超過1,600人並持續增加，進一步支援受影響最嚴重的拉瓜伊拉（La Guaira）及首都加拉加斯部分地區的搜救行動。當地居民與志願者連日來徒手挖掘瓦礫救人，但普遍反映重型設備不足，官方救援力量亦相對有限。

委內瑞拉國會領袖羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在國營電視台表示，死亡人數已達1,430人，並稱數千人受傷，當局已在災區設立臨時安置中心，並向各地分發援助物資，重點集中在拉瓜伊拉州。他同時指出，餘震頻繁，對救援工作構成嚴重挑戰，救援隊需在不穩定環境下持續作業。當局目前仍限制進入拉瓜伊拉災區，並對由加拉加斯通往災區的主要道路設置檢查站，以避免交通阻塞影響緊急救援，僅持有通行證的官方救援人員可進入災區。

電力供應方面，區內供電逐步恢復，但由於長期投資不足及經濟制裁影響，當地電網多年來持續不穩，部分地區仍出現長時間停電。此外，政府雖稱失蹤人數為數百人，但一個由反對派推動的網站則顯示，失聯人口已超過55,000人。美國地質調查局早前估計，今次規模7.2及7.5級雙震最終死亡人數可能超過1萬人。

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報道又引述消息指，美國已向委內瑞拉提供援助，並計劃在短期內再宣布一項高達九位數美元的救援資金方案。梵蒂岡方面亦表示，教宗已為地震死難者及救援人員祈禱，呼籲國際社會持續關注災情。

國際移民組織：首都200萬人受災

另外，據國際移民組織（IOM）最新評估，今次地震可能影響多達約676萬人，其中首都加拉加斯約有200萬人受災。IOM指出，隨着災情持續核查，人道需求或進一步擴大，並警告大規模流離失所情況正在出現。

IOM表示，該組織正與微軟「AI for Good Lab」合作，透過衛星影像分析災區破壞情況，初步顯示拉瓜伊拉州卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar）約31.5%建築物受損，有助救援人員鎖定重災區，優先調配救援資源。IOM已從加拉加斯預先部署救援物資，包括臨時庇護、食水、醫療及基本生活用品，並與當地政府及聯合國機構協調行動。

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IOM總幹事波普（Amy Pope）表示，地震發生後的首數小時及數日對拯救生命至關重要，目前救援物資已迅速投入使用，但隨着更多災民失去家園，未來數月仍需持續的人道支援，以協助重建及恢復生計。她呼籲國際社會加快提供援助，強調這將決定災區能否有效渡過危機。