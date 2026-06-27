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伊朗局勢｜巴林遭伊朗無人機攻擊 「不明彈丸」擊中霍爾木茲油輪

即時國際
更新時間：22:32 2026-06-27 HKT
發佈時間：22:32 2026-06-27 HKT

美伊停火協議面臨考驗，再有一艘油輪在霍爾木茲海峽遭到攻擊，同時巴林指控伊朗發動無人機襲擊，被視為是對美國周五夜間空襲的回應。

巴林一直是伊朗最強烈的批評者之一，也是美國海軍第五艦隊的駐地，美國國務卿魯比奧日前才剛到訪巴林出席海灣合作委員會外長會議。會議結束時，各方呼籲伊朗停止攻擊，並要求霍爾木茲海峽完全開放。

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巴林外交部發表聲明稱，「多架伊朗無人機」襲擊該國。聲明稱此次襲擊「公然威脅公民和居民的安全」。目前尚無人員傷亡或財產損失的報告。

伊朗準軍事組織革命衛隊周六稍早透過官方伊通社發表聲明，表示對「該地區美國恐怖分子軍隊」的多個目標發動襲擊，但沒有具體說明襲擊目標。

美國中央司令部則表示，軍方在夜間空襲打擊了伊朗的導彈和無人機基地，以及沿海雷達站。

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另外，英國海事安全機構UKMTO周六表示，霍爾木茲海峽一艘油輪被「不明彈丸」擊中，艦橋受損，但所有船員安全。英國海上安全公司Vanguard Tech表示，被擊中的是懸掛巴拿馬國旗的油輪「KIKU」。目前尚無人聲稱對這起攻擊負責，但伊朗高度可疑。

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