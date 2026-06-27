Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐洲熱浪｜瑞士冰川嚴重消融 「流失日」提前3個月史上第二早

即時國際
更新時間：20:41 2026-06-27 HKT
發佈時間：20:41 2026-06-27 HKT

熱浪席捲歐洲，瑞士冰川監測（Glacier Monitoring in Switzerland）項目負責人26日表示，瑞士冰川上個冬季累積的冰雪，預計將在29日完全消融，是有記錄以來第二早，僅次於2022年。

冬季冰雪融化的臨界點稱為「冰川流失日」（glacier loss day），本世紀平均8月中旬才出現，今年如此早令人擔憂。

相關新聞：歐洲熱浪｜巴黎飆至44°C現冷氣搶購潮 西班牙4天212人熱死 ︱有片

加速消失的冰川。路透社
加速消失的冰川。路透社

 

瑞士冰川監測項目自2000年起持續追蹤冰川消融數據，負責人胡斯（Matthias Huss）告訴法新社，這一日期比正常情況提前了整整3個月，僅次於2022年的6月26日。「我們正在整個阿爾卑斯山區見到巨量冰雪消融，融化速度驚人。」

其中，瑞士羅訥冰川消融速度令人震驚，短短10天內消融厚度達1米。胡斯表示，雖然具體數據要到9月才能測算，但「今年冰川大幅縮減已成定局」，表明阿爾卑斯山區冰川體積將持續縮減。

相關新聞：歐洲熱浪｜全歐9400萬人經歷35℃高溫 主要在法國、西班牙

最Hit
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:13
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
4小時前
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
影視圈
8小時前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
12小時前
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
足球世界
7小時前
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
趣聞熱話
9小時前
40歲高薪港男移英兩年呻迷惘 自爆得隻貓無打算結婚生仔 網民無情拆底牌疑曬命徵婚｜Juicy叮
40歲高薪港男移英兩年呻迷惘 自爆得隻貓無打算結婚生仔 網民無情拆底牌疑曬命徵婚｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者求教凌晨北上平價路線！網民整理3大樂悠咭搭法 觀塘去皇崗最平僅$8
長者求教凌晨北上平價路線！網民整理3大樂悠咭搭法 觀塘去皇崗最平僅$8
生活百科
9小時前
將軍澳運動場11歲男童跑完400米後嘔吐暈倒 送院搶救後不治
突發
34分鐘前
初級大人必學！夏天螞蟻大軍殺到？達人教5個滅蟻小絕招 必學2個低成本除蟻劑製作方法
初級大人必學！夏天螞蟻大軍殺到？達人教5個滅蟻小絕招 必學2個低成本除蟻劑製作方法
食用安全
12小時前
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
4小時前