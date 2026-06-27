歐洲熱浪｜瑞士冰川嚴重消融 「流失日」提前3個月史上第二早

熱浪席捲歐洲，瑞士冰川監測（Glacier Monitoring in Switzerland）項目負責人26日表示，瑞士冰川上個冬季累積的冰雪，預計將在29日完全消融，是有記錄以來第二早，僅次於2022年。



冬季冰雪融化的臨界點稱為「冰川流失日」（glacier loss day），本世紀平均8月中旬才出現，今年如此早令人擔憂。

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加速消失的冰川。路透社

瑞士冰川監測項目自2000年起持續追蹤冰川消融數據，負責人胡斯（Matthias Huss）告訴法新社，這一日期比正常情況提前了整整3個月，僅次於2022年的6月26日。「我們正在整個阿爾卑斯山區見到巨量冰雪消融，融化速度驚人。」

其中，瑞士羅訥冰川消融速度令人震驚，短短10天內消融厚度達1米。胡斯表示，雖然具體數據要到9月才能測算，但「今年冰川大幅縮減已成定局」，表明阿爾卑斯山區冰川體積將持續縮減。

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