洗屁股神器｜越男子噴頭塞入直腸「無法自拔」劏肚經2小時手術取出

越南一名38歲男子「一時興起」，竟然如廁後用來沖洗屁股的沖洗器「整支塞入」肛門，結果噴頭卡死，全家幫手仍無法取出，男子腹部劇痛緊急送醫。醫生一照X光，發現是噴槍頭凸出的按壓桿卡住，若強行拉扯恐「扯穿腸」隨時無命，醫生決定緊急開腹取出異物。

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涉事男子手術後休養。 越南越安醫院

越南越安（Việt Yên）綜合醫院官方網站發布這宗驚悚病例，患者是一名38歲男子。他因下體卡着異物痛苦不堪，在親友陪同下前往急診室求助。

男子坦承是自己將噴槍頭塞進肛門，深入直腸深處，他才發現拉不出來，嚇得連忙呼叫家人幫忙，經多次嘗試不果，遂前往醫院求助。

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X光顯示噴槍頭已深入直腸與大腸交界處。 越南越安醫院

醫院院長陳明芳（Trần Minh Phương）指出，醫療團隊立刻為男子照X光，發現噴頭深深嵌入直腸與大腸交界處。由於噴槍頭具有堅硬的金屬外緣，還有一根用來控制水流的長形按壓桿，塞入腸道後就像魚鉤一樣，勾住脆弱的腸道內壁。

噴槍頭按壓桿突出，導致卡住無法取出。 越南越安醫院

噴槍頭按壓桿突出，強行扯出隨時「勾穿腸」。 越南越安醫院

醫生強調，若像家屬般盲目拉扯，隨時可導大腸撕裂，甚至捅破。醫生放棄從肛門抽出異物，當機立斷直接開腹，經過2小時的手術，成功取出沖洗器的噴槍頭。男子脫離險境後在病房休養。

陳明芳強調，肛門直腸非常脆弱，一旦發生異物卡住的意外，千萬不要嘗試拔出，否則極易引發大出血或腸穿孔等致命狀況。最佳做法是立即求醫，由專業醫生評估最佳做法。