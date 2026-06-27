行李箱藏屍｜芭堤雅17歲少女殞命 澳洲男落網運屍過程被拍下

泰國芭堤雅發現一名17歲少女赤裸陳屍行李箱中，身上有瘀傷。一名澳洲籍男子涉嫌謀殺，周五準備從曼谷素萬那普機場返回澳洲珀斯時被捕。他帶着行李箱一路帶去丟棄的過程被監控攝像頭拍下，但他矢口否認殺人。

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據警方和當地媒體報道，被捕46歲男子名叫卡曼（Simon Carmen）。監視器畫面顯示，周四凌晨，他和遇害少女一同進入了一棟公寓。數小時後，他帶着一個黑色大行李箱離開公寓，裝上電單車後座並騎車上路。

朋友於周五下午報警指少女失蹤，警方隨即展開調查，找到她最後與疑犯在一起的身影，隨即通知移民官員截人。行李箱在少女最後現身處附近的一處鐵路旁草叢中被發現，調查人員打開行李箱驚見裸屍，死者曾受暴力對待，臉上有嚴重瘀傷。

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卡曼脖子上也有疑似搏鬥留下的指甲抓痕，他在錄影問話中，聲稱是蜘蛛造成。他面臨謀殺、藏匿屍體和猥褻未成年人等多項指控，澳洲外交貿易部表示正在提供領事協助，但無法進一步置評。

泰國上月才因外籍人士頻涉走私毒品、性交易與無照營業等行為被捕，大幅縮短遊客免簽停留期限。