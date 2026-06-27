Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

行李箱藏屍｜芭堤雅17歲少女殞命 澳洲男落網運屍過程被拍下

即時國際
更新時間：18:46 2026-06-27 HKT
發佈時間：18:46 2026-06-27 HKT

泰國芭堤雅發現一名17歲少女赤裸陳屍行李箱中，身上有瘀傷。一名澳洲籍男子涉嫌謀殺，周五準備從曼谷素萬那普機場返回澳洲珀斯時被捕。他帶着行李箱一路帶去丟棄的過程被監控攝像頭拍下，但他矢口否認殺人。　

相關新聞：新西蘭行李箱命案 | 弒兒韓母被判終身監禁 法官拒取信抑鬱抗辯理由

據警方和當地媒體報道，被捕46歲男子名叫卡曼（Simon Carmen）。監視器畫面顯示，周四凌晨，他和遇害少女一同進入了一棟公寓。數小時後，他帶着一個黑色大行李箱離開公寓，裝上電單車後座並騎車上路。

朋友於周五下午報警指少女失蹤，警方隨即展開調查，找到她最後與疑犯在一起的身影，隨即通知移民官員截人。行李箱在少女最後現身處附近的一處鐵路旁草叢中被發現，調查人員打開行李箱驚見裸屍，死者曾受暴力對待，臉上有嚴重瘀傷。

相關新聞：魂斷芭堤雅｜外籍男衝進路軌遭火車撞碎　屍塊噴飛200米

卡曼脖子上也有疑似搏鬥留下的指甲抓痕，他在錄影問話中，聲稱是蜘蛛造成。他面臨謀殺、藏匿屍體和猥褻未成年人等多項指控，澳洲外交貿易部表示正在提供領事協助，但無法進一步置評。

泰國上月才因外籍人士頻涉走私毒品、性交易與無照營業等行為被捕，大幅縮短遊客免簽停留期限。

最Hit
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
01:13
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 機師死亡另13人傷
即時中國
1小時前
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產
影視圈
8小時前
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循
影視圈
4小時前
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
00:34
巴黎歌劇院｜中國聾啞網紅拍照霸位爆衝突 亮五星國旗維權遭全網炮轟後道歉｜有片
即時中國
6小時前
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活
影視圈
9小時前
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
慈心女救受困烏鴉竟締結友誼 連日「收禮」兼有「衞隊」隨行
趣聞熱話
6小時前
長者求教凌晨北上平價路線！網民整理3大樂悠咭搭法 觀塘去皇崗最平僅$8
長者求教凌晨北上平價路線！網民整理3大樂悠咭搭法 觀塘去皇崗最平僅$8
生活百科
6小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
2026-06-26 18:26 HKT
唔只牛油果、藍莓 醫生推「超級水果新星」竟是它！護心抗炎、護心抗炎、低卡、甜度高
唔只牛油果、藍莓 醫生推「超級水果新星」竟是它！護心抗炎、護心抗炎、低卡、甜度高
保健養生
7小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
20小時前