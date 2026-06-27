土耳其酒店噴殺蟲劑不通風 德國一家4口中毒枉死

德國漢堡一家四口去年底到土耳其伊斯坦布爾旅遊，在當地離奇死亡，經查是因為下榻酒店不通風，噴灑殺蟲劑後留下劇毒致死。酒店老闆、除蟲公司負責人及員工等4人因此挨告，被伊斯坦布爾第30高等刑事法院判刑12年至18年不等。

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孩子先有症狀 以為食物中毒

去年11月9日，死亡的父親博切克（Servet Bocek）與妻子西格德姆，帶着6歲兒子與3歲女兒到伊斯坦布爾遊玩，入住港灣套房酒店（Harbour Suit Hotel）。他們起初開心享受假期，在城內享用餐廳與街頭小吃。

11月11日，孩子們突然劇烈噁心、嘔吐、暈眩，送院研判是食物中毒。他們以為無事，但返回酒店後孩子們病情急轉直下，就連父母也出現症狀。母子3人相繼不治，最終博切克也在深切治療部搶救6天後，於11月17日離世。

農藥有毒。 維基示意圖

同酒店2遊客出事引發調查

奇怪的是，除了這一家四口，同酒店還有一名意大利遊客及一名摩洛哥遊旅疑似中毒送院。當局隨即疏散住客並展開調查，發現酒店曾進行除蟲作業，殺蟲劑內的劇毒氣體透過浴室通風管道滲入客房，導致一家四口喪命。

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致命元兇磷化鋁（aluminium phosphide）吸入過量可導導死亡。而實際執行除蟲作業的員工卡格費羅格魯（Dogan Cagferoglu），根本就沒有合法執照。

法官認定4名被告均涉及「有意識過失導致多人死亡」，裁定酒店老闆奧格拉克（Hakan Oglak）13年4個月徒刑，不得因獄中表現良好而減刑。除蟲公司DSS負責人基西（Zeki Kisi）及其兒子兒子塞爾坎（Serkan Kisi）各囚18年，員工卡格費羅格魯判12年2個月又20天。