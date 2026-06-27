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人體交易｜莫斯科醫學中心雪櫃藏5顆人頭 黑市偷屍分拆當「標本」販售

即時國際
更新時間：15:45 2026-06-27 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-27 HKT

俄羅斯莫斯科警方26日突擊一間解剖醫學中心的地下密室，在醫用冷凍庫中檢獲5顆非法取得的人頭，相信是被人從太平間偷走，背後可能涉及跨國黑市犯罪網絡。涉嫌「偷屍」及「分銷」的醫生及生物科技公司負責人早前已落網。

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綜合外媒報道，俄羅斯警方接獲線報，於26日派出大批警力，突襲莫斯科蘇茲達爾斯卡亞街（Suzdalskaya Street）中心一間解剖醫學中心的地下密室，在一個大型的醫療專用冷凍庫內找到5顆人頭。

醫學用培訓標本？

人頭以塑膠膜包裹，割開驚見眼鼻。調查指出，這些人頭主要用途是用作「醫學培訓標本」，用來教授高階的「面部整型手術」技術。

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根據莫斯科警方調查，這批斷頭在突襲的一周前運抵該中心，源頭可能是來自聖彼得堡的亞歷山德羅夫斯卡亞醫院（Alexandrovskaya Hospital）。該院病理學科主任卡維茨基（Andrei Kavetsky）涉嫌每個月收取50萬盧布（約5萬港元），長期從太平間偷屍，非法提供給生物科技公司「Anabioz」。這名「太平間內鬼」及生技公司創辦人馬斯洛夫（Stanislav Maslov）均已落網。

驚人的調查揭露，該集團將偷來的屍體內臟、骨骼組織全部摘除，轉賣作美容整型、外科及牙科的「實驗標本」，現場還搜出多個專門用來運送人頭的物流箱。

調查人員稱，許多屍體在死後下落不明。一些親屬指屍體被調包，以掩蓋摘取器官和組織的行為。據悉還有數次驗屍在沒有官方記錄的情況下進行。俄羅斯內政部已就涉嫌濫權和受賄行為展開調查。

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