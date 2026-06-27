《聖經》列德州公校指定讀物2030年實施 500萬學子受影響

美國德州的教育委員會周五批准了一份「學生必讀書單」，其中包括聖經故事，顯示保守派進一步將基督教教義引進美國課堂。德州早前已強制公立學校每間課室都要展示聖經中的「十誡」。



德州公立學校學生超過500萬人。有支持者認為，猶太基督教是美國建國根本，規定很合理；但也有高中老師苦惱，在講到聖經故事時，課堂上的無神論或穆斯林學生該怎麼辦。

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這份書單其實範圍廣泛，有狄更斯的《遠大前程》（Great Expectations）、伊索寓言、美洲原住民故事以及兒童版《唐吉訶德》等，同時納入《聖經》新約節選。但德州是美國第一個將《聖經》納入指定書目的地方政府。

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經過數周的激烈辯論，由共和黨控制的州教育委員會以9比5的投票結果，批准了這份名單，2030年實施。該委員會本周將考慮新的社會研究課程，將聖經故事與美國歷史連結起來。

相關規定被指違反憲法的「政教分離條款」。另有人批評，書單中的大部分作品都出自白人男性作家之手，但該州學生以拉丁裔和非裔為主。

有高中英語老師認為，要他讀大衛和歌利亞的故事沒問題，但即使他以一個主題、一個象徵意義的角度去教，無神論者或穆斯林學生可能會覺得「就是聖經故事，我們在聊上帝」。

此前德州要求公立學校每間課室都要展示聖經「十誡」，經過一番法律戰後被允許執行。