特朗普孫女拍片開箱白宮 坐總統椅喊「這是我家」 網民怒轟公器私用

美國總統特朗普19歲孫女凱伊（Kai Trump）日前在YouTube發布一段近20分鐘的影片，帶粉絲直擊白宮內部陳設與格局，不僅模仿祖父在新聞講台上發表演說，更坐上總統辦公椅，親自示範特朗普那顆著名的「一按健怡可樂就來」紅色按鈕，引發外界嘩然。影片上線不到一天便累計26萬次觀看，但評價兩極，大批網民炮轟她把國家公器當自家客廳，並為自己的商業品牌牟利。

站新聞講台 模仿祖父發言

影片中，身為百萬YouTuber的凱伊，先是站上白宮新聞講台，模仿特朗普的語氣和姿態發表談話，隨後更索性坐上總統辦公椅，展示辦公桌旁那顆著名的紅色按鈕，幽默笑道：「只要按下這顆紅鈕，健怡可樂就會立刻送來。」

此外，她也趁機嘲諷祖父的審美品味，笑說白宮如今到處都是閃亮亮的金色裝潢。

平日不住白宮 遭炮轟有失分吋

這段影片並未如預期帶來正面迴響，反而惹來大批網民批評。不少人認為凱伊太傲慢，炮轟她把白宮當自己的家，一屁股就坐上總統辦公椅，言行舉止完全失了分寸，況且她平日根本不住在白宮。

大賣植入式廣告 為自家品牌宣傳

更令外界不滿的是，凱伊在影片中不僅替特定飲料品牌在白宮場景中大賣植入式廣告，更趁機在白宮各處拍攝自己服裝品牌的宣傳照，被批評根本是赤裸裸的「公器私用」，利用祖父的政治資源為自己的商業品牌牟利。

特朗普6月14日在白宮南草坪舉辦UFC Freedom 250格鬥賽，同時慶祝其80歲生日及美國建國250周年紀念活動，當天凱伊藉由出席這場盛大派對的機會，趁機在白宮各處取景拍攝，然後在周四（25日）發放。