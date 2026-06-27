美國總統特朗普周五（26日）公布印有他肖像的慶祝美國獨立250周年限量版護照設計圖，新護照正式發行後，他將成為首位出現在美國人旅行證件上的現任總統。

特朗普在其社交平台Truth Social發文，展示這款新護照的設計圖，並寫道：「美國全新護照，上面寫著『歡迎，但要守規矩！』（（Welcome, but be good!）」

美建國250周年紀念護照設計曝光，特朗普成首位登上護照現任總統。美聯社

特朗普警告持證人要守規矩。美聯社

印特朗普神情嚴肅肖像

圖片顯示，特朗普神情嚴肅地俯身靠著橢圓辦公室堅毅桌前，下方是他的簽名，背景則是《獨立宣言》的內容。

這張肖像似乎是取材自白宮攝影師托洛克（Daniel Torok）拍攝的照片。

對頁則是1776年《獨立宣言》簽署場景的歷史畫作，下方印有「美利堅合眾國250周年」（United States of America 250）字樣。這也是他懸掛在美國國會圓形大廳的4幅代表作之一。

提醒護照持有人要守規矩

白宮官方X帳號也在同一天發布圖片，並稱這是「愛國者護照」（PATRIOT PASSPORT），與特朗普在Truth Social發的那張大致相同，但特朗普的貼文還加了一句：「美國新護照！寫著『歡迎，要乖喔！』」

美國國務院先前預告，7月6日起將推出印有「客製化藝術設計」的250周年紀念護照。國務院官員曾表示，這款以特朗普為主題的紀念護照僅會在華府的現場申辦據點限量提供，「發完即止」。

限量版發完即止

特朗普近來積極地在政府機構留下個人印記，多棟聯邦政府機關大樓外牆懸掛印有總統形象的旗幟；財政部也表示，即將推出印有特朗普簽名的1美元紙鈔。

此外，特朗普也曾將自己的名字加到甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）名稱中，但之後遭法院裁定移除。

