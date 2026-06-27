日本地震 | 山梨縣5.6級地震至少17傷 富士山無異常

日本山梨縣周五（26日）晚發生5.6級地震，山梨縣、神奈川縣、靜岡縣已傳出相關災情，至少有17人受傷。震央位於富士五湖地區，接近富士山，但氣象廳指出目前並未確認到富士山有異常，亦與火山活動無關。不過，氣象廳呼籲民眾未來一周要留意相同程度，或是比這次更大的地震。

震央位於富士五湖

日本大範圍地區均觀測到今次地震，富士河口湖町觀測到最大震度6弱，震度5強則出現在山梨縣大月市。

山梨縣發生5.6級地震，山梨縣、神奈川縣、靜岡縣已傳出相關災情。X@tarareba722

富士河口湖町觀測到最大震度6弱。X@yuretara

氣象廳指出，目前並未確認到富士山有異常。美聯社

多名專家表示，這次地震與富士山火山活動無關。美聯社

搖晃最劇烈的山梨縣已經傳出建築物牆面崩塌、看板倒塌、倒木與落石等災情，神奈川縣也有民眾通報山崩、石牆倒塌；靜岡縣則有人通報屋瓦掉落。而這些地區均傳出有民眾跌倒。

東京6人輕傷

根據總務省消防廳彙整，山梨縣有8人受傷，神奈川縣與靜岡縣則分別有2人及1人受傷。東京都消防單位已經通報6人受輕傷，目前正在確認詳情。

氣象廳地震火山部地震海嘯監視課長海老田綾貴表示，搖晃劇烈的地區會出現民宅倒塌與土石災害的風險，之後需要充分留意地震與下雨情況。

未來一周留意類似地震

氣象廳在緊急記者會也呼籲日本民眾，未來一周要留意相同程度或以上的地震。

關於這次地震的震央接近富士山，氣象廳指出目前並未確認到異常。根據氣象廳的資料，山梨縣東部發生地震後，觀測富士山的數據並未出現明顯變化。

專家：與富士山火山活動無關

多名專家表示，這次地震與富士山火山活動無關，也不認為會引發火山噴發，不過部分地區持續降雨又碰上強震，可能增加土石崩塌風險。

山梨縣富士山科學研究所所長、火山學專家藤井敏嗣表示，這次地震震源位於山梨縣大月市至道志村一帶地下約20公里處，屬於菲律賓海板塊隱沒的區域，本來就是地震頻繁發生的位置。

他指出，震源距離富士山地下岩漿庫相當遙遠，因此這次地震與富士山火山活動沒有關聯，也不會對未來火山活動造成影響；但由於部分地區持續降雨，在豪雨期間又遭遇震度6弱強震，可能增加土石崩塌等災害風險。

