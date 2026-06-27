美伊簽協議後首度交火 伊朗反擊美軍基地 萬斯警告將以暴制暴

美伊簽署諒解備忘錄後首度交火，長榮海運貨輪「長麗輪」周四（25日）在霍爾木茲海峽遭到伊朗無人機攻擊後，美軍周五（26日）對伊朗沿岸的雷達站及伊朗無人機儲存地發動空襲，伊朗革命衛隊隨即反擊，針對美軍基地展開新一輪報復攻擊。

美軍中央司令部周五證實針對伊朗沿岸的雷達站和無人機儲存點發動空襲。另據伊朗媒體報道，有拋射物擊中伊朗南部鍚里克港碼頭。

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伊朗局勢｜美軍打擊伊朗設施報復商船遇襲 特朗普：伊方違反協議

伊朗發動空襲，反擊美軍基地。路透社

美方指伊朗無人機攻擊霍爾木茲海峽的商船。美聯社

萬斯警告伊朗，美國將以暴制暴。美聯社

特朗普抨擊伊朗「愚蠢」違反停火協議。美聯社

革命衛隊警告擴大報復規模

伊朗革命衛隊隨後透過官方媒體發布聲明表示，已「迅速且果斷地」對美軍位於中東地區的基地發動反擊，並警告美軍若有進一步行動，將會遭遇更大規模報復。

伊朗革命衛隊還宣稱，日前與美方達成的諒解備忘錄允許伊朗管理霍爾木茲海峽通行，然而，美國在不同的前線違反這項協議，伊方因此採取必要回應且會持續回應。如果美方攻擊行動持續，伊方也會採取更廣泛的行動。

伊議長斥特朗普不守停火原則

伊朗議會國家安全委員會主席阿齊茲指責美國在與伊朗談判期間再次襲擊伊朗，斥美國總統特朗普既不遵守談判原則，也不遵守停火原則。

阿齊茲在社交媒體上發文說，美國違反停火協議的行為鹵莽，伊方將一如既往地令其退縮與後悔，推卸責任的把戲已不再奏效。

特朗普則指責伊朗攻擊穿越霍爾木茲海峽的貨船，「愚蠢」地違反停火協議。特朗普聲稱，伊朗向行經這條重要航道的船隻發射至少4架無人機，其中一架擊中一艘大型貨輪的上層甲板，雖造成該船受損，但仍能繼續航行，美國則擊落其他3架無人機。

萬斯：訴諸暴力 必受武力回擊

負責和伊朗進行核子談判的美國副總統萬斯同樣態度強硬。他周五在社交平台X發文警告：「任何暴力行徑將會被以暴力回擊，如果他們（伊朗）對諒解備忘錄的執行有任何問題，大可打電話討論；但若訴諸暴力，必將遭到武力回擊。」

英國海事貿易行動辦公室周四表示，懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」貨輪當天企圖駛離霍爾木茲海峽時，在阿曼一側海面遇襲。美國官員則向媒體證實，「長麗輪」遭到伊朗無人機攻擊。

美軍將保持部署與戒備

美軍中央司令部隨後發聲明譴責伊朗對通航霍爾木茲海峽的貨輪發動攻擊，違反雙方的停火備忘錄。聲明說，美軍對伊朗攻擊霍爾木茲海峽商船的舉動施以強力回應。

中央司令部強調，將持續為行經霍爾木茲海峽的商船提供安全通行協調與支援，美軍將保持部署與戒備，以確保與伊朗達成的協議受到遵守，全面有效執行。