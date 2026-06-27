遊日注意｜雙颱風殃及日本近百棟房屋 至少2重傷1失蹤 19萬人接避難指示　

日本受到米克拉及海高斯雙風暴影響，多地接連傳出淹水等災情，已經殃及97棟建築物，造成至少3人受重傷，1人失蹤，約19萬人因為豪雨關係接獲避難指示。

總務省消防廳表示，受到今年第7號颱風米克拉與第8號颱風海高斯，以及梅雨鋒面帶來的豪雨影響，山口縣與奈良縣分別有2人與1人重傷；奈良縣、福岡縣、佐賀縣及鹿兒島縣總共有97棟房屋淹水。

奈良及九州部分地區97屋淹水

此外，關東、近畿及九州地區共1府4縣、15個市町約19萬人已接獲避難指示；山口縣平生町小郡地區有人通報消防單位，指住家被土石流侵襲。當地消防單位指出，3人已送院治療，但有1人失聯。

颱風已經開始打亂日本多地交通，JR東日本已停駛東海道幹線部分區間。美聯社

京都鴨川河水暴漲。路透社

京都鴨川水位暴漲。Threads@balabalabu

受雙颱風吹襲影響，奈良寶山寺階梯驚變黑雨級瀑布。X@take_.fit

各地持續面臨暴雨

氣象廳預測，受到颱風影響，日本各地將持續面臨豪雨，並呼籲民眾留意土石流等災害。

氣象廳指出，千葉縣君津市周六清晨5時30分左右，測得時雨量55.5毫米，寫下當地6月觀測史紀錄；千葉縣茂原市、銚子市等地也觀測到時雨量40毫米的豪雨。

東海道幹線部分區間停駛

颱風已經開始打亂日本多地交通。東海道新幹線周六可能會停駛或延誤。JR東日本公司表示，已停駛東海道幹線部分區間；中日本高速道路公司表示，東名高速道路與新東名高速公路，局部路段周六恐禁止車輛通行。

氣象廳表示，海高斯逐漸往日本東方海面移動，預計會在周六傍晚之前，逐漸轉弱變成溫帶低氣壓；另一方面，周六上午在九州與四國近海的米克拉，預料於周六晚加速接近關東甲信地區、北陸地區、東海地區的太平洋沿岸。

而這2個颱風帶來的暖濕空氣，也將使鋒面持續處於強烈狀態，進而造成太平洋一側大範圍地區的大氣狀態不穩定。