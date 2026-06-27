Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意｜雙颱風殃及日本近百棟房屋 至少2重傷1失蹤 19萬人接避難指示　

即時國際
更新時間：12:17 2026-06-27 HKT
發佈時間：12:17 2026-06-27 HKT

日本受到米克拉及海高斯雙風暴影響，多地接連傳出淹水等災情，已經殃及97棟建築物，造成至少3人受重傷，1人失蹤，約19萬人因為豪雨關係接獲避難指示。

總務省消防廳表示，受到今年第7號颱風米克拉與第8號颱風海高斯，以及梅雨鋒面帶來的豪雨影響，山口縣與奈良縣分別有2人與1人重傷；奈良縣、福岡縣、佐賀縣及鹿兒島縣總共有97棟房屋淹水。

奈良及九州部分地區97屋淹水

此外，關東、近畿及九州地區共1府4縣、15個市町約19萬人已接獲避難指示；山口縣平生町小郡地區有人通報消防單位，指住家被土石流侵襲。當地消防單位指出，3人已送院治療，但有1人失聯。

颱風已經開始打亂日本多地交通，JR東日本已停駛東海道幹線部分區間。美聯社
颱風已經開始打亂日本多地交通，JR東日本已停駛東海道幹線部分區間。美聯社
京都鴨川河水暴漲。路透社
京都鴨川河水暴漲。路透社
京都鴨川水位暴漲。Threads@balabalabu
京都鴨川水位暴漲。Threads@balabalabu
受雙颱風吹襲影響，奈良寶山寺階梯驚變黑雨級瀑布。X@take_.fit
受雙颱風吹襲影響，奈良寶山寺階梯驚變黑雨級瀑布。X@take_.fit

各地持續面臨暴雨

氣象廳預測，受到颱風影響，日本各地將持續面臨豪雨，並呼籲民眾留意土石流等災害。

氣象廳指出，千葉縣君津市周六清晨5時30分左右，測得時雨量55.5毫米，寫下當地6月觀測史紀錄；千葉縣茂原市、銚子市等地也觀測到時雨量40毫米的豪雨。

東海道幹線部分區間停駛

颱風已經開始打亂日本多地交通。東海道新幹線周六可能會停駛或延誤。JR東日本公司表示，已停駛東海道幹線部分區間；中日本高速道路公司表示，東名高速道路與新東名高速公路，局部路段周六恐禁止車輛通行。

氣象廳表示，海高斯逐漸往日本東方海面移動，預計會在周六傍晚之前，逐漸轉弱變成溫帶低氣壓；另一方面，周六上午在九州與四國近海的米克拉，預料於周六晚加速接近關東甲信地區、北陸地區、東海地區的太平洋沿岸。

而這2個颱風帶來的暖濕空氣，也將使鋒面持續處於強烈狀態，進而造成太平洋一側大範圍地區的大氣狀態不穩定。

最Hit
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
何超蓮宣布入住富豪級療養院　五星級環境私隱度高  星級名廚教練貼身指導超奢華
影視圈
18小時前
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」 。
陳寶珠汪明荃到場力撐《夢說紅樓》 梁非同身段優美獲讚「非一般林黛玉」
影視圈
14小時前
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
長腳蟹再破低價！連鎖酒樓低至$168/斤 3款生猛阿拉斯加蟹任選
飲食
18小時前
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利入3球破敵取首名。美聯社
世界盃2026｜挪威輪換10人收起夏蘭持 法國憑丹比利「戴帽」破敵取首名
足球世界
7小時前
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
「跳水王子」田亮女兒田雨橙驚艷亮相 仙氣顏值加學霸氣場極吸睛 一口流利英語為父充當翻譯
影視圈
23小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
2026-06-26 10:00 HKT
佛得角再創奇蹟次名出線。
世界盃2026│佛得角再創奇蹟 0:0和沙特阿拉伯次名出線 西班牙1:0烏拉圭首名晉級
足球世界
2小時前
北京小型飛機撞上有「中國尊」之稱的中信大廈，吸引途人圍觀。 路透社
00:55
中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 員工緊急疏散 疑似飛行軌跡曝光
即時中國
24分鐘前
珍惜生命｜油塘邨女子墮樓　當場身亡
突發
4小時前
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
藥物回收計劃｜屋企過期藥/藥餘可以點處理？萬寧設75個回收藥物點 即睇可回收藥物種類
食用安全
23小時前