遊日注意｜海高斯或今日登陸 關東關西恐發特大暴雨　

日本氣象協會今日（27日）清晨發出最新預警，颱風「米克拉」（Mekkhala）與「海高斯」（Higos）正同時正面吹襲日本本土，預計由今日（周六）起，從關東甲信、東海、一路延伸至關西的沿海廣闊地區，將會陷入如同瀑布傾瀉般的「特大暴雨」。其中海高斯預計將於今日上午率先在東海或關東地區強行登陸，而米克拉亦料尾隨其後，氣象協會呼籲民眾嚴防山泥傾瀉、低窪地區嚴重水浸以及河水氾濫災情。

海高斯上午率先逼近東海

據日本氣象協會截至27日凌晨4時的最新衛星雷達觀測數據顯示，颱風海高斯目前正維持強勁風力，全速向東北方向切入，現正位於三宅島西南方海域。

雙颱風吹襲日本 海高斯或今日登陸 關東關西恐發特大暴雨。日本氣象協會

京都鴨川水位暴漲。Threads@balabalabu

受雙颱風吹襲影響，奈良寶山寺階梯驚變黑雨級瀑布。X@take_.fit

與此同時，目前正有一股低壓槽盤旋在九州和關東地區的上空，導致整個本州及周邊地區已被濃厚雨雲完全籠罩，部分地區在昨日深夜已搶先爆發密集強降雨。

氣象廳斷言，海高斯將於27日上午率先逼近並肆虐東海和關東地區，極大機會在該區直接登陸。

凌晨4時，另一颱風「米克拉」正盤踞在種子島東南偏南方向的海面上，同樣採取向東北方向推進的軌跡。目前九州南部部分地區已被米克拉的外圍暴風圈掃中。

氣象專家警告，米克拉在過去數小時內正在大幅度「加速移動」，步步逼近關西和關東的核心地帶。隨著兩股颱風的螺旋雨帶在半空中產生共振效應，關東甲信、東海和關西地區將會被濃厚黑色雨雲包圍，局部地區爆發特大暴雨的風險已拉起最高級別紅警。

氣象協會特別提醒，所謂的「特大暴雨」，是指持續不斷、毫無間歇的強降雨，屆時大雨將如同巨型瀑布般直接從天空中瘋狂傾瀉而下，四周的能見度將會在瞬間嚴重降低至近乎零，市區道路與交通動脈將會迅速被洪水淹沒化為澤國，市民須時刻留意最新的防空與撤離警報。