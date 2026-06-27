以黎美簽署三方框架協議 為和平鋪路 以總理：續留黎南安全區

黎巴嫩、以色列和美國周五（26日）在美國首都華盛頓結束為期4天的新一輪停火談判，宣布達成及簽署三方框架協議，為以黎這2個長期敵對的中東國家達成和平協議鋪路。

儘管黎巴嫩、以色列與美國三方完成簽署，但以色列與真主黨都表明，雙方仍存在重大分歧。真主黨領袖卡西姆指出，以色列「除了全面撤出黎巴嫩每一寸土地之外別無選擇」，其部隊「必須無條件撤離」。

三方框架協議簽署後，互相慶祝。美聯社

魯比奧與黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德握手。美聯社

黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德指出，這項協議是恢復黎巴嫩主權與領土完整的第一步。美聯社

內塔尼亞胡表明，只要真主黨未解除武裝，以色列就沒有撤軍打算。美聯社

然而，以色列總理內塔尼亞胡表明，只要真主黨未解除武裝，以色列就沒有撤軍打算。內塔尼亞胡當天在視頻講話中稱，根據協議，以軍將繼續駐留在其控制的絕大部分黎南安全區內。

魯比奧：邁出艱難旅程第一步

三方框架協議歷經5輪談判達成，旨在結束以黎雙方數十年來的敵對狀態，以及以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨數周來的戰鬥。協議由黎巴嫩和以色列駐美大使以及美國國務院官員丹·霍勒共同簽署。美國務卿魯比奧當天在簽字儀式上說：「今天，我們邁出了艱難旅程的第一步，未來仍有大量工作要做」。

黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德指出，這項協議「是恢復黎巴嫩主權與領土完整、確保永久且最終停止敵對行動，以及讓我國人民重返家園的第一步」。

伊朗被排險在外

以色列駐美大使萊特爾表示，根據這項協議，「伊朗將被排除在外，真主黨也將退出，而以色列與黎巴嫩通往和平的道路則將開啟」。

魯比奧發聲明說，該協議確立的進程旨在恢復黎巴嫩主權、解除真主黨武裝，同時確保在威脅消除後，以色列能「重返其邊界」。根據協議，成立由美方推動的三方軍事協調小組，協助黎以雙方落實該框架。

美國國防部將向黎巴嫩武裝部隊提供超過3000萬美元資金，支持黎巴嫩實現持久和平。此外，美國還將與聯合國協調，提供一億美元的人道主義援助。

以軍將撤出黎南2區域

根據該協議，以軍將從其在黎南設立的約9.7公里縱深安全區中的2個區域撤出，撤離後的區域將由黎巴嫩軍隊接管。

內塔尼亞胡稱，以黎雙方同意在2處區域啟動試點項目，拆除黎巴嫩真主黨基礎設施，並將相關地區控制權移交黎巴嫩政府軍隊。

2處區域均由以軍提出，其中一個區域位於利塔尼河以南，位於原有安全區之外；另一個位於利塔尼河以北，為以軍過去2周擴大的安全區內一小塊區域，以軍認為該區域已無需繼續駐軍。