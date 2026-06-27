韓團女歌手澀谷拍攝疑遇「撞人族」 影片瘋傳粉絲憤慨譴責

韓國新晉五人女子團體「RESCENE」日前遠赴日本東京，在潮流聖地澀谷的著名十字路口拍攝全新宣傳內容。不料在眾目睽睽之下，樂團成員懷疑遭到陌生男子蓄意惡意衝撞，相關過程的側拍影片隨後在各大網絡社交平台瘋傳，除引發全球粉絲的強烈憤慨與強烈譴責外，亦再度掀起大眾對日本「撞人族」問題的關注。

辣妹裝現身澀谷挑戰熱舞 驚見白衫男突然變道「斜撞」

事件源於網絡著名 YouTube 頻道「Pandanim」於本月19日公開的一段最新街頭側拍影片。畫面顯示，RESCENE的兩名主力成員Woni與Minami，當日為配合宣傳，特意身穿充滿東洋涉谷風情、青春洋溢的辣妹服飾現身。兩人站在人潮如鯽的澀谷行人專用交叉路口中央，面對鏡頭大跳舞蹈挑戰（Dance Challenge）。

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原本拍攝過程相當順利，不料就在兩人順利完工、帶著笑容步行返回行人路的過程中，危險卻突如其來。影片清晰拍到，一名身穿白色襯衫的陌生男子在步過馬路期間，突然毫無徵兆地改變原本的行進方向，並疑似蓄意朝著毫無防備的成員Minami肩膀方向狠狠撞去。幸得Minami當時反應快，馬上出於本能側身避開，才沒有被撞到。畫面曝光後，大批網民及樂迷大感憤怒，強烈懷疑該名「白衫男」是有預謀而為，即日本近年在大城市愈來愈猖獗的「撞人族」。目前該段影片，在全球已超過1800萬人次瀏覽。

日本「故意碰撞」惡習成風 專挑婦孺弱勢下手

事實上，這類被日本社會痛斥為「故意碰撞」（Buttari）的滋事分子，近年已成為東京、大阪等大都會區的一大治安隱憂與城市毒瘤。這群「撞人族」多數選擇在上下班繁忙時間、人潮極度擁擠的鐵路車站或繁華鬧區出沒，利用人多擠迫作掩護，刻意用肩膀或身體強力撞擊迎面而來的無辜路人，隨後迅速逃離現場。

有當地媒體與社會學者曾深入報道指出，這類心理扭曲的滋事者在尋找目標時具有極強的針對性，通常會刻意鎖定單身婦女、年幼兒童、或是看起來身材矮小、無法反抗的外地遊客等弱勢個體來宣洩不滿，行為卑劣。

同一地點曾有台灣女遊客受害 外界促日本警方嚴正執法

澀谷十字路口作為全球知名的觀光地標，如今卻屢屢淪為「撞人族」的出動熱點。翻查資料，今年2月，一名遠道前往東京旅遊的台灣女遊客，在行經同一個澀谷街頭時，亦曾遭到陌生路人毫無道理的大力猛烈碰撞，當時在兩岸三地的旅遊論壇上引發軒然大波及集體批評。