世界盃2026｜夏蘭特美國偶遇女球迷隱藏身份 謊稱網紅盡顯搞笑一面

挪威「魔童」夏蘭特的威力席捲今屆世界盃舞台，這位世界級前鋒除了在綠茵場上衝鋒陷陣，在賽場外同樣展現出幽默感一面。夏蘭特近日在社交平台上載短片，顯示他在美國街頭巧遇一名當地女球迷，期間他竟然童心大發，當場整蠱對方，訛稱自己只是一名普通的網紅，最終成功騙過對方完成合照，短片在網絡上傳開引發笑彈。

作為當今國際足壇最具破壞力的前鋒之一，夏蘭特初次踏上世界盃賽場，便將其在曼城時期的進球基因百分之百複製到了國家隊層面。在本屆世界盃的頭兩場分組賽中，夏蘭特無疑是挪威進攻線上的主力，兩場比賽各自梅開二度，合共將四球狠勁送入對方大門。

這種超強入球效率，不僅幫助挪威在國際大賽上打響名堂，更讓夏蘭特瞬間成為本屆賽事金靴獎的有力爭奪者，看台上無論是挪威擁躉還是中立球迷，均為其精湛的射術與身體對抗能力感到讚歎。

不過，場上「冷酷無情」的夏蘭特，場外卻是一名不折不扣的幽默大男孩。日前在賽事空檔期間，夏蘭特在美國戶外休閒時，被一名「眼利」女球迷認出，但似乎一時間又未能百分百確定眼前這位高大巨漢的真正身分。

女球迷帶點疑或地問道：「你們是挪威國家足球隊的嗎？」

夏蘭特面不改容表示：「不，我不是，我是負責社交媒體的。」

女球迷不信，還說反過來幽他一點，說聽講「全世界最佳的足球員就在這裏」。此時，坐在夏蘭特身旁，負責管理夏蘭特YouTube的監製特頓（Jonathan Turton）指着自己，佻皮地指自己就是她口中那名最佳足球員。

最後，夏蘭特與特頓一起與女球迷合影留念。夏蘭特還特地扮起美國口音來，說：「別擔心，夥計們。」其後，影片中見他和另一位女士交談。那女子說：「那就是美國南方的口音。」

影片曝光後，網民紛紛笑指夏蘭特的演技不遜於其球技，亦大讚這位世界級球星毫無架子、具有親和力。