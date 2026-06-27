伊朗局勢｜美軍打擊伊朗設施報復商船遇襲 特朗普：伊方違反協議

美國中央司令部宣布，部隊對伊朗實施了軍事打擊，以回應前一天一艘貨輪在霍爾木茲海峽遭無人機襲擊的事件。美伊兩國在一周前才達成一項臨時理解備忘錄，旨在結束數月來的衝突並重新開放該關鍵水道，是次軍事行動被視為該協議簽署以來面臨的最嚴峻考驗。

伊朗導彈、無人機倉庫及沿海雷達站遇襲

美國總統特朗普表示，該宗無人機襲擊事件違反了停火協議。在美軍發動空襲前不久，特朗普曾向記者透露「你們很快就會知道」美方會否採取報復行動。美國中央司令部隨後證實，美軍戰機打擊了伊朗境內的導彈與無人機儲存設施以及沿海雷達站。

美軍打擊伊朗設施報復商船遇襲 特朗普指伊方違反停火協議。美聯社資料圖片

特朗普在白宮發表講話時指，不滿美方船隻昨日遭到四次射擊。當被問及為何在宣稱與德黑蘭談判進展順利的情況下仍發動空襲時，特朗普形容伊朗「有點與眾不同」，隨後匆匆結束提問並離場。一名不願透露姓名的美國官員向美聯社證實，美軍對伊朗的空襲行動在發出聲明後仍在持續。

伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲則在社交平台上回應特朗普，強調霍爾木茲海峽由伊朗管轄，呼籲美方「尊重規則」，並稱不應將伊方的控制舉措誤解為局勢升級。他形容伊方的行動並非違反停火協議，而是「停火管理」。

當地時間26日，來自伊朗軍方消息指，當晚23時15分左右，伊朗南部港口城市錫里克的碼頭傳出爆炸聲，爆炸原因是有彈體擊中了碼頭區域。大約5小時前，伊朗在錫里克地區曾向霍爾木茲海峽內的違規船隻進行警告射擊。

英國軍方及英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）周四曾表示，一艘貨輪在阿曼海岸對開遭彈體擊中，事件中無人受傷。此前數小時，伊朗曾警告各國船隻停止使用該航道。

受襲擊事件影響，聯合國國際海事組織（IMO）已暫停安排滯留船隻經阿曼沿岸替代航道駛離海峽的疏散行動。該組織秘書長多明格斯表示，近日已有約115艘船隻成功駛離，但目前仍有約500艘船隻滯留該海域。IMO強調，在獲得不遭襲擊的明確保證前，不會恢復疏散。這條替代航道的開闢原有望緩解全球經濟壓力，並削弱伊朗在和平談判中的主要籌碼。目前美伊雙方仍就臨時協議的具體條款進行談判，包括船隻通行安排及伊朗高濃縮鈾庫存的前途，雙方依據協議有60天時間協商細節。

航運分析機構 Windward 指出，無人機襲擊為逐步復甦的航運信心蒙上陰影，雖然海峽運作維持正常，但航運正常化的步伐已有所放緩。海事情報機構 Lloyd's List Intelligence 數據顯示，在伊朗堅持船隻必須使用德黑蘭批准的航道後，至少有兩艘油輪在嘗試使用聯合國支持的阿曼航道時掉頭，但周五仍有二十多艘船隻繼續使用海峽南部航道。

以色列與黎巴嫩達成框架協議 朝和平邁進一步

另一方面，以色列與黎巴嫩的大使於周五宣布達成一項框架協議，被視為雙方在經歷數月軍事衝突後邁向和平的一步。

黎巴嫩駐美大使哈馬德形容，該協議框架有助於讓兩國人民重返家園，過上和平、安全與繁榮的生活。以色列總理內塔尼亞胡則稱該計劃為重大成就，但同時強調，以色列軍隊將繼續留守黎巴嫩南部的安全區，直至黎巴嫩真主黨被解除武裝且不再對以色列構成威脅為止。