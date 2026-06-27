委內瑞拉7.5級地震｜增至920人死 5萬人失蹤 災民徒手挖瓦礫悲喊「要起重機」

南美洲委內瑞拉日前爆發的百年來最具毀滅性的7級以上「雙地震」，路透社報道，截至當地周五（26日）下午，官方估計罹難人數已飆升至920人，並有至少3,360人受傷；而專門為是次大天災設立的尋人網站上，登記在冊的失蹤名單已突破50,000人，聯合國救援主管亦證實了這一數字。目前黃金救援時間正一分一秒流逝，然而災區嚴重缺乏重型挖掘機具，大批災民只能被迫用雙手和簡陋工具在廢墟中掘土救人。

拉瓜伊拉百棟大樓倒塌 年輕母哭求大型吊車挖救6歲兒

這輪震源深度僅10公里的極淺層雙地震（分別為7.2級及7.5級），對首都加拉加斯（Caracas）及其周邊地區造成重創。其中，位於加拉加斯郊外的沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira）成重災區，全市至少有100幢建築物，包括多棟高密度高層公寓大廈，在短短幾十秒內集體倒塌，徹底化為碎混凝土與扭曲鋼筋交織的巨型廢墟。

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路透社記者在現場目擊，多條連接災區的高速公路被強震撕裂，現場滿目瘡痍，大批無家可歸的災民在廢墟旁安頓。其中，現年23歲的慈母帕拉西奧斯（Jennifer Palacios）坐在塑膠椅上對著記者淚崩。她痛訴事發時自己只是短暫離開位於當地「查韋斯」大型屋邨的家，不料一回頭，整座大樓轟然倒塌，將她年僅6歲的親生兒子以及另外5名至親活埋。她絕望地吶喊：「現在全是靠我們社區街坊自發徒手把生還者挖出來！我們十萬火急需要政府運來起重機和大型吊車，把那些重型混凝土板移開！下面還有很多人被死死壓著啊！」

報道指，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的政府，雖然對外宣稱已全面部署大規模物資，並在電視台播放其視察災區的畫面，但周五在災區現場的實質救援行動卻顯得零星與混亂。消防、警察及軍隊在部分重災區完全絕跡，引發災民強烈憤慨。

現年73歲的律師特里亞斯（Ricardo Trias），在卡拉瓦列達鎮（Caraballeda）的廢墟旁守候。他的教子昨日深夜被街坊從大樓瓦礫中抬出，當時已無生命跡象，至今只能用一條綠色布料蓋著遺體棄置在街頭。特里亞斯悲憤交加地控訴：「我們只想官員快點發出死亡證，好讓我們把遺體帶走安葬！再這樣下去，屍體在街頭就要腐爛了！但直到現在，居然沒有任何一個法醫或政府官方人員來到現場！」這場天災更可能對今年一月剛上台、試圖樹立政治變革形象的羅德里格斯政權造成嚴重的政治海嘯。為平息民憤，羅德里格斯已緊急宣布對拉瓜伊拉州實施「軍事化」管理，以強行推進搜救工作。

國際社會跨越政治宿怨 多國趕抵大救援

面對這場世紀大災難，國際社會迅速跨越政治鴻溝，多個長期與委內瑞拉存在外交隔閡的國家連夜調派精銳隊伍。多米尼加共和國的先頭部隊首先開抵，隨後印度、瑞士、哥倫比亞等國搜救隊亦源源不絕進駐。其中，具備豐富抗震救災經驗的墨西哥，一口氣派出了250名軍事搜救專家、5隻搜救犬及大量先進生命探測儀；西班牙派出近100人；薩爾瓦多亦派出高達180人的精銳部隊加入生死大掘進。

在拉瓜伊拉災情最慘烈的「珊瑚海」社區，由三棟10層高大廈組成的建築群已化為平地。薩爾瓦多搜救隊正動用無人機、熱感掃描儀和搜救犬在現場進行地毯式搜索。薩爾瓦多搜救隊長加維迪亞醫生（Dr. Roberto Gavidia）面色凝重地向路透社透露了一個具希望卻又揪心的消息：「當地的倖存街坊告訴我們，他們依然能隱約聽到廢墟下面傳出災民的微弱慘叫聲和呼救聲。甚至有人嘗試撥打失蹤親人的手機，裡面居然有人接聽！這證明下面還有大量的生命在堅持！」遺憾的是，由於現場混凝土塊過於沉重，該隊截至目前為止仍未成功救出首位生還者。

這場突如其來的百年強震，無疑令這個長期飽受政治動盪、經濟崩潰及基礎設施嚴重老化折磨的南美大國雪上加霜。聯合國移民署（IOM）發出緊急警告，指出目前委內瑞拉全國估計有高達700萬人口的正常生活受到是次地震的直接或間接毀滅性衝擊，正十萬火急調配緊急帳篷入城。現年50歲、幾個月前不幸失業的災民薩爾奎茲（Suhayl Sarquiz）牽著年幼的兒子在街頭痛哭：「我的大樓已經完全不能住人，現在我變得一無所有了。在這個國家我已經沒有任何親人，接下來真不知道該怎麼活下去。」