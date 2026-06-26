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日男「飲霸王酒」走數18萬港元被捕 狂飲7小時全身得10蚊

即時國際
更新時間：19:05 2026-06-26 HKT
發佈時間：19:05 2026-06-26 HKT

日本金澤市一名20歲男子「飲霸王酒」，在餐廳狂點香檳、龍舌蘭等酒水，豪花365萬日圓（17.7萬港元）後卻無法埋單，被發現身上只有197日圓（9.6港元）。這名男子涉欺詐被捕。

金澤中央警察署表示，這名男子住址及職業不詳。他涉嫌在金澤市一間提供酒水的餐廳消費後逃單，他對警察表示：「我不會為我的欺詐行為找任何藉口。」

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他在23日晚上8時35分，獨自走進位於金澤市片町地區的餐廳，點了幾支香檳、龍舌蘭酒等酒水，待到24日凌晨3時15分，狂飲近7小時。店家拿出帳單時，他卻兩手一攤裝傻，店家當場報警。

警方趕到現場，將他當場逮捕，發現他全身上下只有197日圓。警方正在調查他的作案動機，以及是否曾以同樣手法在其他地方犯案。

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