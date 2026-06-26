俄烏戰爭｜特朗普態度轉彎讚澤連斯基「勇敢優秀」 曾嘲其「無牌可打」應下台

美國總統特朗普曾嚴厲批評烏克蘭總統澤連斯基，但近日態度轉彎，周三在白宮橢圓形辦公室接見北約秘書長呂特（Mark Rutte）時，指澤連斯基「很勇敢」，還指他在俄烏戰爭中「表現可圈可點」。



去年2月在同一地點，澤連斯基訪美時，與特朗普在鏡頭前爆發激烈衝突，特朗普直指對方「無牌可打」，美烏關係降至冰點。如今特朗普讚澤連斯基「打得不錯」。

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特朗普周三見呂特時表示，澤連斯基「表現得相當不錯，儘管局勢艱難，仍然堅守陣地。雖然雙方都有很多人傷亡，但我認為他做得很好。澤連斯基展現了勇氣，擁有精良裝備，也依靠一支優秀的作戰部隊。」

近日烏克蘭利用大量無人機反擊，正擴大對俄羅斯能源基礎設施的攻擊，試圖迫使俄方談判。

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這場俄烏衝突持續的時間已超過了第一次世界大戰，法新社援引分析人士指出，烏克蘭似乎在戰場上的表現「日益穩健」，但其城市仍是屢受俄羅斯襲擊。

《金融時報》分析指出，雖然特朗普仍難以真正將澤連斯基視為「贏家」，特朗普如今已不再形容澤連斯基是失敗者，態度有明顯轉變。

美國眾議院日前已通過80億美元的新一輪援烏法案，是否能順利在參議院過關，以及特朗普是否願意支持更多愛國者防空導彈系統援助烏克蘭，都將成為觀察美國政策走向的重要指標。