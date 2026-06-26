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世界盃2026｜墨西哥女球證卡蒂亞撞臉蔡依林 執法F組賽事成熱話

即時國際
更新時間：17:30 2026-06-26 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-26 HKT

2026美加墨世界盃誕生「明星臉」掀起全網熱話！在F組荷蘭對突尼西亞的賽事中，32歲的墨西哥籍主裁判卡蒂亞（Katia García）因外貌與神態酷似台灣天后蔡依林，迅速在網上爆紅，相關話題閱讀量在半日內突破兩億。

專業與人情味兼備 

卡蒂亞是世界盃史上第三位女性主裁判。除了顏值出眾，她更展現出專業與暖心一面：在早前美國對澳洲的小組賽中，她曾跑進場內為抽筋倒地的主球證急送酸黃瓜汁紓緩痙攣，獲網民大讚並封為「酸黃瓜汁女球證」。

在男性主導的足球界，擁有政治學學位的卡蒂亞執法之路充滿荊棘。她曾遭男教練當面辱罵「女人就該回家煮飯」，但她選擇以實力反擊——曾有教練指著她狂罵5分鐘，她毫不退縮，直接出示紅牌將對方驅逐離場。卡蒂亞最終以鐵腕執法打破性別歧視，成功站上世界盃的最高執法殿堂。

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